Зарплата більша за президентську, квартира і 30 помічників: що отримають українські нардепи

В Україні вже у вересні сотні новоспечених парламентарів займуть свої місця у залі під куполом.

Разом із посвідченням вони отримають житло, проїзд у будь-якому транспорті й право на безкоштовні похорони.

OBOZREVATEL розібрався, які пільги і виплати передбачені народним депутатам відповідно до закону України.

Особливі умови праці та життя

"Мене б на один тиждень туди відправити. Якщо можна було, я б їм влаштував: кортежі нах*й, пільги ваші нах*й, дачі – нах*й", – сказав якось Володимир Зеленський, граючи Василя Голобородька в серіалі "Слуга народу". Як же все насправді?

Відпустка, похорони і медицина. Народний депутат щорічно має право на відпочинок тривалістю 45 календарних днів (звичайний українець – 24 дні). Щоправда, як показує практика, насправді депутати на свій розсуд збільшують число "вільних днів", просто не з'являючись ні на засіданнях парламенту, ні в комітетах.

Верховна Рада

Немає проблем у народних депутатів і з медициною. Вони можуть безкоштовно і до кінця днів (навіть якщо втратили статус чинного парламентаря) лікуватися у найелітнішій клініці країни – Феофанії. 12 корпусів із дорогим ремонтом, кращими лікарями, сучасним обладнанням і повним переліком медичних послуг – завжди в їхньому розпорядженні. Звісно, все безкоштовно.

Ну а якщо раптом не допомогли навіть у Феофанії, то народних обранців також безкоштовно і з почестями поховають. За рахунок місцевого бюджету, незалежно від того, депутатом якого скликання був покійний.

Новини Особливості Верховної Ради VIII скликання

Проїзд, офіс і помічники. Окрема стаття витрат – фонд на помічників. Депутат може взяти до 30 асистентів, роздати їм посвідчення. Є навіть окремий фонд оплати праці для помічників – кожному депутату дають додатково ще дві зарплати з урахуванням премій для того, щоб роздати їх помічникам. Тобто, якщо лише двоє помічників, вони можуть отримувати стільки ж, скільки й депутат. Але грошима політик може розпорядитися на власний розсуд і просто витратити на інші "депутатські потреби".

Також нардепам зобов'язані першим продавати квитки і першим надавати місця. Витрати на польоти і проїзд у будь-якому транспорті компенсуються з бюджету. Так, якщо обранець вирішить поїхати на південь Італії вивчати їхнє самоврядування, гроші на квиток можна отримати з державної скарбниці.

Вибори до Верховної Ради

Ну а якщо немає сил спуститися в метро, можна скористатися транспортом із автопарку Апарату Верховної Ради. Офіс (або ж приймальню) зобов'язані надати з обладнанням (комп'ютером), також робоче місце виділяють і в Раді. Гроші дають навіть на канцелярські товари. "У рамках виконання депутатських повноважень народний депутат має право безперешкодно і безкоштовно скористатись урядовим та іншими видами зв'язку", – йдеться в законі про статус народного депутата.

Оплачуються й інші види зв'язку. Під час роботи в будівлі під куполом депутат може безкоштовно отримати вищу освіту або пройти підвищення кваліфікації.

Житло, допомога сім'ї і паспорт. Народному депутату, який не має власного житла в столиці, щомісяця виділятимуть десятки тисяч гривень на оренду квартири чи номера в готелі. Для цього достатньо бути зареєстрованим в межах 30 км від столиці.

"Список народних депутатів, яким видаються кошти на оренду житла і знімання готельного номера, підлягає щоквартальній публікації в газеті "Голос України" і щомісяця оприлюднюється на сайті Верховної Ради України", – йдеться в документі.

Пільги поширюються і на подружжя політиків. Вони можуть переїхати з ними, зберігаючи своє місце роботи, а Служба зайнятості зобов'язана насамперед знайти їм у столиці аналогічну посаду. Серед інших бонусів – дипломатичний паспорт, висока пенсія (у середньому нині – приблизно 15 тис. грн).

Верховна Рада

Скільки заробляють народні депутати

Оклади народних депутатів прив'язані до прожиткового мінімуму (ПМ). Наприклад, у 2019-му депутати, незалежно від своєї посади, повинні заробляти щонайменше від 20 до 24 тис. грн. Однак, крім "голого" окладу політикам також дають надбавки за стаж, ранг і т. д. Наприклад, зарплата спікера Верховної Ради Андрія Парубія у 2018-му в середньому становила 41,5 тис. грн, а голий оклад – 24 тис. грн. Ще 4,6 тис. грн на місяць він отримував як компенсацію на поточні витрати, пов'язані з роботою.

Які оклади в Раді:

Спікер – 24 тис. грн (12 ПМ);

Перший заступник спікера – 23 тис. грн (11,5 ПМ);

Заступник спікера – 22 тис. грн (11 ПМ);

Глава комітету – 21 тис. грн (10,5 ПМ);

Перший заступник глави комітету – 20,6 тис. грн (10,3 ПМ);

Член комітету – 20 тис. грн (10 ПМ).

До речі, за розміром компенсації відзначився народний депутат Сергій Пашинський. У 2018-му з бюджету він у середньому отримував 28,8 тис. грн заробітної плати та 42,2 тис. грн компенсації. В сумі – 76,8 тис. грн. Якщо звичайні українці, які переїхали з регіонів до Києва, повинні самі справлятися з житловим питанням і орендувати квартиру, то народним депутатам все компенсують із бюджету.

Так, у 2018-му кожному депутату могли компенсувати (за рік);

237 тис. 250 грн – на оренду житла;

90 тис. грн – на проїзд;

750 грн – на канцелярію;

4 тис. 890 грн – на телефонні розмови;

8 тис. грн – на відрядження консультантів;

2 тис. грн – на утримання приймалень;

670 грн – на оренду приміщень для зустрічей із виборцями.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський у червні отримав "на руки" 22,5 тис. грн. Фактично, народні депутати можуть отримувати більше, ніж глава держави.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал