Зарплата п'ять тисяч – це не бідність: Зеленський про те, як підвищуватимуть виплати

Висновки ЮНІСЕФ про те, що в Україні за межею бідності опиниться 6-9 млн осіб, некоректні, оскільки вони застосовували європейські стандарти під час оцінки добробуту пенсіонерів і тих, хто працює. Водночас Кабмін уже розробляє програму підвищення мінімалки та перерахунку пенсій.

Про це на пресконференції 20 травня заявив президент Володимир Зеленський. "Кабмін готує всі програми, щоб не було стільки бідних. Переведіть статистику ЮНІСЕФ у гроші. У нас прожитковий мінімум і середня зарплата менші. Це не зовсім адекватна інформація (в нормальному сенсі слова). Це все люди, які отримуватимуть десь 5-6 тисяч гривень. Їх вважають бідними. Так, це дуже маленька зарплата, як порівняти з європейськими та американськими. У них 250 доларів – це мізер, у нас це теж мало, але не бідність. Зарплату ми збільшуємо, це завдання прем'єр-міністра. Найближчим часом він повинен показати программу збільшення мінімальної зарплати", – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський скрін відео

Також він нагадав, що 2020 року 500 грн доплати отримали всі пенсіонери, які досягли віку 80 років, а наступного року така норма зачепить і тих, хто старший за 75 років. Втім, на різке підвищення стандартів у держави, каже президент, коштів немає.

"Ми багато грошей винні міжнародним кредиторам. Ми серйозна, але бідна країна, це потрібно визнати. Країна, яка повинна виплачувати мільярди щорічно. Не ми їх набрали, але будемо їх виплачувати. Ми не друкуємо гроші. Все, що можемо виплатити пенсіонерам, виплатимо", – сказав Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.