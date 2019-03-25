Заробляють по тисячі в день і ні за що не відповідають: як працюють таксисти в Україні

В Україні значна частина ринку таксі перебуває в тіні. Таксометри в машинах не встановлюють, тарифи ніхто не обмежує, а в разі ДТП компенсувати збиток пасажиру вкрай важко.

OBOZREVATEL з'ясував, як працюють таксі в Україні і коли їздити може бути небезпечно.

Головне:

без таксометрів встановити справедливі тарифи на таксі складно;

служби таксі беруть на роботу "євробляхерів", а вони за законом не можуть легально перевозити клієнтів;

залежно від сервісу, вартість однієї і тієї самої поїздки може відрізнятися на 20%.

Високі ціни і відсутність гарантій

Тіньовий обіг у пасажирських перевезеннях — 40 млрд грн на рік, підрахували у профільній асоціації. Ці гроші не потрапляють до бюджету країни. Пасажири не мають жодних гарантій, але таксисти забезпечують собі високий прибуток. Якщо працювати нелегально, не потрібно купувати таксометр, отримувати ліцензію, стежити за станом авто, платити за страховку і відповідати за життя пасажира. І такою можливістю охоче користуються українські таксисти.

Більшість водіїв працює відразу на кілька служб таксі — uber, uklon, taxify і служби таксі по телефону. Пасажири скрізь різні, розповідає OBOZREVATEL таксист Євген. Чим нижчий тариф, тим більше шансів отримати "проблемного" пасажира. У Києві водій, що працює повний день, щодня може заробляти 1-1,5 тис. грн. Такі цифри озвучили всі опитані таксисти.

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"У uber висока комісія, але бонуси є. Але щоб отримати той бонус, потрібно 25 замовлень і 70% виконаних поїздок. Якщо вдень працюєш, майже нереально", — розповідає київський таксист Вадим. Найкращий варіант — отримати замовлення у Бориспіль. За дорогу туди і назад можна заробити 1 тис.

"Раніше, коли через службу працював, в аеропорт тільки своїм давали замовлення. Зараз через додатки зручніше — показують замовлення поруч, якщо перший підхопив, замовлення моє", — продовжує Вадим. Оформитися в таксі можна за кілька днів. Причому беруть практично всіх підряд, навіть на "єврономерах".

Так, згідно із законом "євробляхери" не мають права використовувати свої авто в комерційних цілях. Але при цьому більшість служб такими водіями не гребують. Головна проблема — водій на авто без української реєстрації не несуть жодної відповідальності. У разі ДТП вони можуть, наприклад, висадити постраждалого пасажира, замінити номер телефону і зникнути. Довести, що водій надавав комерційну послугу, а не підвозив пішохода по доброті душевній, буде складно. Ще в минулому році на той час в.о. голови Держслужби безпеки на транспорті В'ячеслав Дідковський заявив:

"Я не раджу сідати у транспортний засіб, який не має державної реєстрації. У ті таксі, які мають фішку, але їздять на польських, литовських номерах. Пасажири не отримують гарантії з безпеки".

pixabay

Але ні заяви профільного відомства, ні попередження поліції, ні ухвалені закони, які, зокрема, з травня посилюють відповідальність за водіння нерозмитненого авто, на "євробляхерів" не вплинули. Як і раніше, на виклик офіційних служб таксі приїздить машина без української реєстрації, яка не має права здійснювати комерційні перевезення.

"Я пробувала дзвонити у службу підтримки. Скаржилася, що знову приїхала "бляха" і водій ще й нахамив. Мені оператор сказала: "Мені шкода, що стан машини не відповідав вашим очікуванням". А за пару тиждень викликаю і знову "бляха" приїздить", — розповідає киянка Марина.

Таксист Євген, який уже півроку працює зі службою таксі Uclon, розповідає: відмовитися від "євроблях" його роботодавець не може. Мовляв, левова частка машин без реєстрації і якщо зараз заборонити їм їздити, водіїв може просто не вистачати. "Люди їздять, їм все одно. Тому ось так", — впевнений таксист.

У минулому році в Раді зареєстрували законопроект, який мав поставити крапку в цьому питанні. Нардепи пропонували забирати авто у тих таксистів, які працюють без дозволу. А оскільки "єврономери" отримати дозволу не можуть, їх би таке нововведення стосувалося б у першу чергу. Але проти такого нововведення виступила "Українська таксомоторна асоціація", а їхню позицію підтримала одна з парламентських фракцій. Їхня позиція — має бути спрощена процедура отримання ліцензії, а таксометри нібито вже неактуальні, вони дорого коштують, але їхню функцію можуть виконувати спеціальні додатки на телефонах.

Щоправда, проблема полягає в тому, що такі спеціальні додатки вже є, але рахують вартість поїздки "по своєму". Більше того, в абсолютній більшості випадків про вартість поїздки пасажир дізнаються до того, як вона відбулася. Тобто замість лічильника просто застосовується формула розрахунку тарифу.

В усіх служб ця формула своя і вона ні на чому не ґрунтується. Наприклад, як то кажуть на сайті Uber, у Києві їхній тариф залежить від попиту на авто, витраченого на поїздку часу і кілометражу. Водночас таксометр при розрахунку тарифу не враховував би, наприклад, попит на авто в конкретний момент.

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Наразі у всіх служб таксі вартість поїздок різна. Причому ніхто її не контролює, а в деяких випадках (при зростанні попиту), тарифи значно збільшуються. Для прикладу OBOZREVATEL порівняв вартість поїздки в трьох популярних службах таксі. Різниця становить понад 20% (за умови рівної відстані і замовлення в один і той самий час).

Як вибрати безпечне авто

Якщо є сумніви в легальності перевізника, краще відмовитися від поїздки, впевнений юрист Михайло Юрчишин. Навіть при замовленні поїздки в легальній службі можна натрапити на водія без страховки і ліцензії.

"Все ж таки, якщо ви користуєтеся великими службами таксі, у яких є ім'я, притягти їх до відповідальності легше, ніж службу таксі, яка просто збирає дзвінки і виконує функцію "надання інформаційних послуг", передаючи ваші дзвінки таксистам", — розповідає Юрчишин.

Також важливо запам'ятати номер машини, номер телефону водія і оплачувати послугу таксі за безготівковим розрахунком. Грошовий переказ, на відміну від оплати готівкою, завжди можна простежити. "Якщо пройшла оплата, отже, відбулася поїздка", — зазначає Юрчишин.

Якщо під час поїздки сталася аварія, необхідно просто на місце викликати працівників поліції. Якщо ж у ДТП ви отримали травму, обов'язково треба звернутися до медичного закладу і отримати документи, що підтверджують збитки здоров'ю.

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