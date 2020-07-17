Заробив 28 млн грн: новий глава НБУ Шевченко показав декларацію

Новий голова НБУ Кирило Шевченко у 2019 році отримав 28 млн грн, з них 14,5 млн грн – зарплата в Укргазбанку, який він тоді очолював.

А його сім'я безкоштовно користувалася чужим будинком площею 280 "квадратів" і двома земельними ділянками. Про це йдеться у декларації, яку керівник Нацбанку подавав перед призначенням на посаду.

Скільки заробив у 2019 році

Минулого року загальний дохід Шевченка склав понад 28 млн 766 тис. гривень. Найбільші джерела – зарплата (14 млн 593 тис. грн), дохід від продажу нерухомості (13,3 млн грн), відсотки за вкладом (понад 426 тис. грн) та виплати від профспілки (понад 173 тис. грн).

Його дружина за рік заробила 89 тис. гривень.

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Якою нерухомістю володів

Квартира у Києві, площа – 304,6 кв. м., вартість на момент придбання – 3,5 млн грн (спільно з дружиною);

Місце для машини, площа – 12,6 кв. м., вартість на момент придбання – 50,5 тис. грн (спільно з дружиною);

Місце для машини, площа – 13 кв. м., вартість на момент придбання – 50,5 тис. грн (спільно з дружиною).

Дружина володіла земельною ділянкою у Криму площею 1200 кв. м., яку придбала у 2008 році за 61260 грн. Шевченко вказав, що його сім'я безоплатно користувалась будинком площею 280 квадратів та двома земельними ділянками, які належали третій особі.

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

На чому їздив

У 2019 році Шевченко володів автомобілем Peugeot Partner 2016 року випуску, а його дружина – Range Rover 2013 року випуску. Сім'я також користуввалась легковим автомобілем Mercedes Benz G500 та катером Super Air Nautique G23, які належать іншим особам.

Катер Super Air Nautique G23 – такою ж моделлю користувався Шевченко yachtsworld.ru

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Заощадження та борги

На банківських рахунках минулого року голова НБУ мав майже 870 тис. гривень, 167,1 тис. євро та 3 британських фунти. Заощадження його дружини складали 3498 гривень.

Також Шевченко виступав поручителем за кредитом у 161,6 тис. гривень, який його дружина взяла у 2017 році у Кристалбанку.

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Декларація Кирила Шевченка nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада України 16 липня призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, який очолював державний Укргазбанк.