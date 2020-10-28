Заробітчани повинні заплатити податки в Україні: скільки мають віддати

Українець, який отримав дохід за кордоном, згідно із законом повинен, повернувшись додому, піти в податкову за місцем реєстрації, заповнити декларацію і сплатити частину державі.

Як зазначає в коментарі OBOZREVATEL генеральний директор Baker Tilly Ukraine Олександр Почкун, в оподаткуванні заробітчан є свої особливості.

Якщо українець працює в країні, з якою підписано спеціальну угоду, то після приїзду в Україну потрібно заповнити декларацію й компенсувати тільки податкову ставку. Наприклад, у Болгарії прибутковий податок становить 10%. Якщо з нею підписано спеціальну угоду, то в Україні потрібно буде доплатити податок у розмірі 9,5% (в Україні прибутковий податок із військовим збором становить 19,5%).

Якщо працювати в країні, з якою немає спеціальної угоди, у такому разі повний податок потрібно платити і в тій країні, де заробили кошти, і в Україні 19,5%. Крім того, стільки ж доведеться заплатити й тим, хто заробляє за кордоном нелегально.

"Часто наші заробітчани отримують неофіційний дохід. Частина працює неофіційно. А часто й вибирають українців через те, що вони погоджуються на неофіційну роботу. Тут же є в цьому економічний складник. Місцевий вимагатиме захисту, гарантій, офіційного доходу, який може показати банку. А українському працівнику важливо заробити гроші й переказати додому. Якщо він спробує задекларувати в Україні, договір про усунення подвійного оподаткування діяти не буде", – розповідає Почкун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.

В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.