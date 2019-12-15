Запуск ринку землі: українцям дали пораду, як заробити

Після запуску вільного ринку землі українці не повинні поспішати з продажем своїх земельних паїв – в середньостроковій перспективі вони можуть добре заробити.

Як правильно розпорядитися своєю землею, розповів в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

На питання, що вигідніше для землевласників – продати пай або здати в оренду, депутат запропонував економічну модель з перспективою на п'ять років наперед.

"Наприклад, є молода сім'я. 20-річні одружуються, живуть у селі, хочуть переїхати в місто – Хмельницький, Черкаси, немає різниці. Їхні батьки, бабусі-дідусі, мають 8-10 паїв, 16-20 га землі... Я б цю землю заклав у банк, отримав би дешевий кредит під маленькі відсотки. Ці гроші дав би молодим, щоб купили житло собі в обласному центрі, могли там працювати і жити", – розповів він.

"Якщо вони не хочуть переїхати, залишаються в селі, треба ці кошти залучити і купити якусь техніку – культиватор, плуг, ще щось. Одночасно здати в оренду цю землю і за рахунок коштів, отриманих з оренди, гасити кредит. Тоді за 7-8 років залишиться і земля, і вже завтра почнуть кредитні кошти працювати, і буде за що гасити кредит", – поділився рецептом нардеп.

На думку Солончука, це найкраща модель для українців, які мають економічні довгострокові плани.

etcetera.media

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!