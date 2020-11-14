Заплатимо 3000 грн за оренду сторінки в Facebook: хто і навіщо збирає акаунти українців

Українцям у соцмережах пропонують здати свої сторінки Facebook в оренду. За це нібито заплатять 3000 грн у місяць. Покупці акаунтів обіцяють: використовуватимуть тільки рекламний кабінет, який доступний більшості користувачів.

Про те, хто і навіщо збирає сторінки і як їх використовують, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Тим, хто розміщуватиме з їх допомогою рекламні оголошення, які порушують політику Facebook. Справа в тому, що ставити платні оголошення в мережі можна тільки зі сторінок "реальних людей", або хоча б тих, хто на них схожий. Повинна бути активність, "друзі", а сам акаунт – відкритий як мінімум пів року.

Наприклад, один із популярних міжнародних сайтів, який купує чужі акаунти, пропонує оплату від $100 до $500 в місяць. Однак має бути не менше 100 друзів, вік в анкеті – від 21 року, а вік акаунта – від одного року. Це – спосіб обійти обмеження щодо реклами в найпопулярнішій у світі соцмережі. Гроші дійсно можуть платити, проте з акаунтом після таких операцій можна попрощатися.

Керівник СММ-відділу однієї з великих компаній Леся Гасич пояснює: з одного аккаунта можна розмістити необмежену кількість рекламних постів. Але от заковика в тому, що за сумнівну рекламу аккаунт дуже швидко блокують. Тому постійно потрібні нові "реальні" акаунти.

Ще одна можлива мета покупки, додає експертка з соцмереж: шахрайство. Від вашого імені можуть писати прохання друзям позичити "невелику суму до зарплати". "Пропозиції продати акаунт усе частіше зустрічаються в Телеграм, який зараз дуже популярний, а контролювати шахрайські схеми там важче", – додає Гасич.

Найчастіше запускають пости з пропозиціями щодо виготовлення фальшивих купюр, ставок на спорт, секс-послуги та швидкий нелегальний заробіток, каже СММ-фахівчиня. Адвокат, кандидат юридичних наук Сергій Войченко розповів OBOZREVATEL: рекламу за допомогою куплених акаунтів розміщують не тільки в Україні: пости від вашого імені можуть з'явитися для користувачів із Португалії, Польщі, Іспанії, В'єтнаму.

"Це не завжди щось незаконне. Рекламують, наприклад, крем для збільшення члена, крем для збільшення грудей, напій для схуднення. Ті продукти, які можете купити за 10 грн, але їх продають за 40 євро. Ціни за такий аккаунт доходять до 500 доларів", – розповідає адвокат.

До речі, завуальовану рекламу, наприклад, фальшивих грошей, можна зустріти і в українському сегменті. Правда, "висітиме" вона недовго. Відразу ж після декількох скарг її перевірять і знімуть, а того, хто розміщував таке повідомлення – покарають.

Українські покупці сторінок обіцяють 100 грн за перший тиждень реклами, а з другого місяця – 750 грн у тиждень. Заковика в тому, що обліковий запис, найімовірніше, до другого місяця просто не доживе. Його заблокують якщо не після першого, то після другого рекламного поста.

"Оплата за кожен тиждень 100 гривень. Її проводимо на вашу особисту картку. Першу оплату отримуєте рівно через 7 днів після запуску реклами. Із ДРУГОГО місяця оплата по 750 грн в тиждень (3000 грн у місяць)", – обіцяє OBOZREVATEL "представник рекламного агентства". Фотографію в його профілі завантажено із сайту для фотографів (приклад портретної зйомки). Назви агентства не називають.

Цілком можливо, що "агентство" скуповує акаунти за 100 грн, а продає їх на міжнародних біржах уже за 100 доларів.

Про те, що вашу сторінку заблокують і, можливо, назавжди, звичайно ж, не повідомляють. Тобто, найімовірніше, ви не просто "здаєте в оренду" акаунт, а продаєте його всього лише за 100 грн. Якщо сторінка вам більше не потрібна, ви не боїтеся, що від вашого імені писатимуть друзям, розміщуватимуть нелегальну рекламу – вигідніше продати свою сторінку на міжнародному майданчику.

Покарати вас за те, що ви продали свій аккаунт і з нього, наприклад, рекламували секс-послуги, практично неможливо, розповідає адвокат Войченко. "Ваш аккаунт практично не контактує з продавцем або покупцем. Найімовірніше, ви можете просто отримати бан", – говорить юрист.

Іще один наслідок такої угоди – борг від $30. "Можуть "загнати" ваш рекламний кабінет у борг перед Facebook – від $30. Це не завжди означає блокування облікового запису, але такий варіант не виключається також", – розповідає Леся Гасич.

Чи варто за 100 грн фактично продавати свій акаунт у соціальних мережах – вибір за кожним. Але якщо ви вже зважилися на такий крок, будьте готові до бану. І постійним заробітком це стати не може: щоб продати нову сторінку, потрібно дочекатися, поки пройде пів року-рік з моменту реєстрації.