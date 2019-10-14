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14 жовтня • оновлено в 18:07
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Замість Польщі: скільки в Україні платять за сезонний збір врожаю

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Українці заробляють на зборі врожаю не тільки в Польщі, а й в Україні. Мінімальний термін роботи – два тижні, а щоденна оплата може становити близько 300 грн.

Про це повідомляє сайт "Сегодня". Наприклад, за 1 кг малини на фермі в Київській області працівникам платять 12 гривень. Приїжджих селять в кімнати по чотири або вісім чоловік, годують. За одним столом тут – робочі з Полтави і Хмельницького, з Кропивницького і Рівненській області.

Замість Польщі: скільки в Україні платять за сезонний збір врожаю

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"Найголовніше, що тут тепло, можна скупатися, їжа є, все відмінно. Тут заробіток хороший", – говорить один з робітників. Приїхати "на малину" можна мінімум на два тижні. Але якщо житло не потрібно, приймають і на день.

Приблизний заробіток на врожаї такий:

  • робота в теплицях – від 10 тис. грн/міс .;

  • збір врожаю – від 300 грн/день;

  • догляд за територією – 250-500 грн / добу;

  • садівництво та озеленення – від 10 тис. грн / міс.

Фахівці з підбору кадрів кажуть, що попит на сезонних робітників в Україні чималий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середня зарплата перевищила позначку в 10 тисяч гривень, проте українці все частіше шукають, де можна додатково заробити. У топ професій для підробітку входить водій таксі – за тиждень людина додатково може заробити до 1,5 тисячі гривень.

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Тема
Робота в Україні
Місце
Україна
Тег
робота
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Потом эта малина продаётся по европейским ценам...Платите по-европейски и никто никуда не поедет...Или малиновые кусты требуют особого ухода?Эти 300-500 гривен в день по сравнению даже со сраной Польшей,сущие копейки.Не фермеры,а барыги.
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