Замість Польщі: скільки в Україні платять за сезонний збір врожаю

Українці заробляють на зборі врожаю не тільки в Польщі, а й в Україні. Мінімальний термін роботи – два тижні, а щоденна оплата може становити близько 300 грн.

Про це повідомляє сайт "Сегодня". Наприклад, за 1 кг малини на фермі в Київській області працівникам платять 12 гривень. Приїжджих селять в кімнати по чотири або вісім чоловік, годують. За одним столом тут – робочі з Полтави і Хмельницького, з Кропивницького і Рівненській області.

"Найголовніше, що тут тепло, можна скупатися, їжа є, все відмінно. Тут заробіток хороший", – говорить один з робітників. Приїхати "на малину" можна мінімум на два тижні. Але якщо житло не потрібно, приймають і на день.

Приблизний заробіток на врожаї такий:

робота в теплицях – від 10 тис. грн/міс .;

збір врожаю – від 300 грн/день;

догляд за територією – 250-500 грн / добу;

садівництво та озеленення – від 10 тис. грн / міс.

Фахівці з підбору кадрів кажуть, що попит на сезонних робітників в Україні чималий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середня зарплата перевищила позначку в 10 тисяч гривень, проте українці все частіше шукають, де можна додатково заробити. У топ професій для підробітку входить водій таксі – за тиждень людина додатково може заробити до 1,5 тисячі гривень.

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