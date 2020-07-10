Заступниця голови Офісу президента влаштувала перепалку в прямому ефірі через зарплати гірників

Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець посперечалися в прямому ефірі.

Це сталося 10 липня під час обговорення зарплат шахтарів під час політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція програми велася на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ковалів повідомила, що ще 25 лютого президент і чиновники провели зустріч із шахтарями. Тоді глава країни доручив покрити заборгованість із зарплат, яка становила 3-4 місяці.

"І я навіть пам'ятаю тоді доручення, що міністри не будуть отримувати зарплат, поки першими не отримають зарплати шахтарі. Шахтарям було погашено заборгованість із зарплат вчасно", – сказала Ковалів.

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"Ви це серйозно говорите?.. А чому шахтарі стоять під Офісом президента?" – запитав Волинець.

"Я вас не перебивала, можна я договорю? Будь ласка, майте повагу... Коли ви приходили до мене в кабінет, я вас слухала годинами", – відповіла співробітниця ОП і попросила "не робити шоу".

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Вона сказала, що велика частина заборгованості, яка є на сьогодні, "формувалася з восьмого, дев'ятого, десятого, дванадцятого року". Ковалів наголосила, що галузь розкрадали десятки років.

"На сьогодні так – ми виплачуємо всю поточну заборгованість. У нас є заборгованість накопичена стара, це правда, і ми будемо з цим працювати", – сказала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що в державних шахтах майже немає проблем із боргами зарплат.