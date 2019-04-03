Залишилося кілька тижнів: більшість українців залишиться без субсидій

В Україні щорічно кількість субсидіантів після закінчення опалювального сезону скорочується в кілька разів. У лютому минулого року знижки отримували 6,4 млн сімей, а в червні залишилося всього 1,6 млн.
Вже через кілька тижнів все субсидії перерахують, а без допомоги від держави залишаться більшість сімей, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, з субсидіями в травні 2019-го залишаться тільки самі малозабезпечені сім'ї (в першу чергу пенсіонери). Крім того, допомогу від держави втратять ті, хто накопичив борг за комуналку в сумі від 340 грн. Причому достатньо не заплатити навіть за один місяць.
Хто не отримає субсидію:
є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;
машина віком до 5 років;
зробили покупку на суму від 50 тис. грн;
останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.
Українцям призначають комунальні знижки двічі на рік: на опалювальний і неопалювальний сезони. Прийдешній перерахунок очікується вже в травні, а квітні – останній місяць великих субсидій. Так, в нових "знижки" будуть вести облік доходів за друге півріччя 2018-го, зараз українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг з урахуванням тих доходів, які вони отримували ще рік тому.
Відзначимо, якщо значна частина українців субсидію витратить не за призначенням, від повної монетизації можуть відмовитися. Замість цього, як раніше пропонували в уряді, всі українці на руки зможуть отримувати тільки заощаджену частина знижки, а не всю суму відразу.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій.
Кабінет міністрів з 1 січня запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили з 1 березня.
Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".
При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.
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