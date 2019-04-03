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Залишилося кілька тижнів: більшість українців залишиться без субсидій

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В Україні щорічно кількість субсидіантів після закінчення опалювального сезону скорочується в кілька разів. У лютому минулого року знижки отримували 6,4 млн сімей, а в червні залишилося всього 1,6 млн.

Вже через кілька тижнів все субсидії перерахують, а без допомоги від держави залишаться більшість сімей, про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, з субсидіями в травні 2019-го залишаться тільки самі малозабезпечені сім'ї (в першу чергу пенсіонери). Крім того, допомогу від держави втратять ті, хто накопичив борг за комуналку в сумі від 340 грн. Причому достатньо не заплатити навіть за один місяць.

Хто не отримає субсидію:

  • є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

  • машина віком до 5 років;

  • зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

  • останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Залишилося кілька тижнів: більшість українців залишиться без субсидій

Новини
Субсидії на комуналку: влітку споживачі будуть платити без допомоги від держави

Українцям призначають комунальні знижки двічі на рік: на опалювальний і неопалювальний сезони. Прийдешній перерахунок очікується вже в травні, а квітні – останній місяць великих субсидій. Так, в нових "знижки" будуть вести облік доходів за друге півріччя 2018-го, зараз українці отримують допомогу на оплату комунальних послуг з урахуванням тих доходів, які вони отримували ще рік тому.

Відзначимо, якщо значна частина українців субсидію витратить не за призначенням, від повної монетизації можуть відмовитися. Замість цього, як раніше пропонували в уряді, всі українці на руки зможуть отримувати тільки заощаджену частина знижки, а не всю суму відразу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
субсидіїкомунальні послугитарифи
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