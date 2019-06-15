Залишають без пенсій: в Україні активізувалася нова схема шахрайства

В Україні під виглядом комп'ютерних майстрів шахраї проникають у будинки пенсіонерів, встановлюють паролі на жорсткі диски їхніх комп'ютерів і вимагають викуп в розмірі 2-3 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Комп'ютерний майстер. Живу поруч", – оголошення з таким змістом можна зустріти в спальних районах майже будь-якого українського міста. За 150-300 грн "майстра" обіцяють встановити програмну систему, "почистити" віруси і усунути дрібні поломки.

За оголошенням дзвонять найчастіше пенсіонери і комп'ютерні "чайники". Після півгодини маніпуляцій з розумним обличчям майстер пред'являє рахунок: за переустановку системи, заміну деталей, обтискача кабелю і нову обкладинку на робочий стіл – все разом 2,5 тис. грн. Якщо відмовитися оплачувати, комп'ютер залишиться в заручниках.

Шахрайство в Україні

Досвідчений "майстер" перед тим, як пред'явити рахунок, ставить пароль на жорсткий диск. Щоб знову користуватися своїм комп'ютером – доведеться сплатити рахунок. Такі майстри працюють в більшості великих міст. "Замість обумовлених заздалегідь 150 грн за перевстановлення операційної системи Windows, запрошений майстер виписує чек на 2500 грн за купу додаткових послуг, про які тобі не повідомили заздалегідь", – розповідає про майстра "Сергія" киянка Анна.

В Одесі за такою ж схемою працює Микола. "Мамі 78 років. Чи не побачила на комп'ютері курсор мишки і вирішила викликати майстра. Півтори години порпався і сказав, що потрібно 1,5 тис. заплатити. Мама щось підписала і віддала все, що було, а решта пообіцяла з пенсії", – скаржиться в соцмережах одеситка Катерина. Зовсім недавно "майстер" з'явився і в Запоріжжі – там працює Павло.

"Після завершення своєї роботи він надав їй рахунок в сумі 3 тис. грн. Сусідка в шоці. Майстер Павло запропонував їй піти і оформити кредит", – написала на своїй сторінці в соцмережі Світлана. У всіх трьох випадках постраждали жінки пенсійного віку. Оголошення з пропозицією запросити "майстра" розклеюють по всім районом. У кожному місті відразу трудяться 10 Павлів, Миколаїв, Сергєєв.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь в програмі "розвитку населення" і отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь в неіснуючій програмі, можуть втратити кошти

Раніше киянка заплатила шахраям 87 тисяч гривень за інформацію про курс валют.

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