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18 квітня • оновлено в 11:08
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Закриють продуктові магазини і міста: які обмеження ввели в Україні на вихідні

16.1т
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В Україні на святковий вихідні, до 21 квітня, посилили карантин. У низці міст не будуть працювати навіть продуктові магазини, а деякі населені пункти повністю закрилися.

Про те, які обмеження взяли – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Харківська область

  • У храмів будуть виставлені поліцейські, щоб не допустити скупчення людей;

  • ринки закриють;

  • в церкві може знаходитися (разом зі священиком, співочої) не більше 10 осіб.

Посилені карантинні заходи в області діятимуть з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня. Що стосується закриття ринків, то ці обмеження будуть діяти до завершення карантинних заходів – 24 квітня.

Дніпропетровська область

  • Масові релігійні заходи в Дніпропетровській проводитися не будуть;

"На ці вихідні в регіоні посилили карантин. Згідно з рішенням обласної комісії органи місцевого самоврядування повинні ввести додаткові обмеження в населених пунктах", – зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, йдеться на сайті відомства.

Закриють продуктові магазини і міста: які обмеження ввели в Україні на вихідні

Хмельницька область

  • 19 квітня в Хмельницькому не буде працювати жоден магазин. Відкритими будуть тільки аптеки і АЗС. Таке рішення прийнято обласною комісією з ТЕБ та НС.

  • Крім цього, з 17.00 18 квітня до 24.00 20 квітня припинить роботу громадський транспорт. Перевозитимуть тільки медиків і працівників критичної інфраструктури.

  • 19 і 20 квітня, а також 25 і 26 квітня кладовища міста будуть закриті для відвідування громадянами місць поховань померлих родичів.

Київ

  • З 16 квітня посилений контроль на в'їздах до столиці. Водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру;

  • в святкові дні правоохоронці контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках і скверах, біля храмів.

Запорізька область

  • На свята закриють чотири міста Мелітополь, Запоріжжя, Енергодар та Бердянськ.

"На святкові дні в'їзд і виїзд в карантинні зони буде заборонено. Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень вдома. Не потрібно перевіряти, а як воно працює, поїду і дізнаюся. Проїзд буде можливий тільки для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари або матеріали ", – заявили в ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Рівному священики Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) 12 квітня провели масові богослужіння і освячення верби, незважаючи на карантин, введений в країні через поширення коронавируса.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
супермаркет карантин
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
вчера некоторые тела глумились о полтавских пенсионерах, сегодня посмотрим картинки с выставки гидных
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а шо это к сиповке Черновол захыстныков повсплывало больше 10?
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Економіка Особисті фінанси

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