Знижка до 30%: в українських аптеках проходить нова акція

Піклуватися про здоров’я важливо, але це не завжди вдається через час або гроші. До того ж перед святами купуємо подарунки, а не препарати. Однак, хвороби не знають вихідних чи свят. Домашня аптечка допомагає підтримати організм у складний момент. Щоб покупцям було легше створити домашній запас ліків, українські аптеки проводять акцію "Цінам хна". Завітайте за препаратами зі знижками* в аптеки під брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@", "Благодія" й "Аптека Копійка". Акція діє з 1 грудня 2020-го по 15 січня 2021 року.

Аптеки роблять знижки для всіх, хто хворіє, хоче підвищити імунітет чи збирається у новорічну подорож. В першу чергу вони піклуються про молодих батьків, які думають, чим нагодувати та як доглядати за дитиною. Поки діє акція "Цінам хна", вартість підгузків, а також молочних сумішей, каш і дитячих пюре знижена до 30%. Знижки також діють на креми та мазі від пелюшкового дерматиту. Проконсультуйтесь з лікарем та зробіть вигідну покупку!

Жінкам важливо підтримувати молодість та красу. Тому аптеки пропонують знижки на великий асортимент косметичних засобів – міцелярну воду, крем для рук, сироватку, крем від вугрів, тонік та гель для вмивання.

Людям зі слабким імунітетом можуть стати у пригоді противірусні засоби й препарати від кашлю. Окрім цього, знижена вартість ліків від захворювань печінки та гелю проти венозної недостатності. Зверніться до провізора, щоб дізнатись про весь акційний асортимент.

В аптеках під брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" працює аптечна довідка за номером: 5900. Через сервіс можете отримати загальну інформацію про товар, залишити відгук та замовити препарат, щоб забрати в аптеці. Попереднє замовлення дуже зручне, якщо ви не впевнені у виборі або хочете нагадати собі про похід в аптеку. Коли працівники аптеки зберуть потрібні вам товари, отримаєте смс.

*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 30%.