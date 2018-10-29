Авто на єврономерах в Україні: названа "критична точка" з кількістю машин

Автомобілі на єврономерах в окремих регіонах України складають уже майже половину від усіх авто.

Про це розповів в ефірі програми "Кворум" на ObozTV журналіст, керівник проекту dtp.kiev.ua Владислав Антонов. На думку експерта, на сьогоднішній день влада вже не може просто заборонити такі авто.

"Проблема єврономерів сьогодні така, що в Києві відсоток авто на єврономерах в особистому користуванні - 15-20%. Це досить критична маса. На заході ще більше - є регіони, в яких 50% автомобілів на іноземній реєстрації. У компанії Uber близько 30% авто теж на єврореєстрації катаються в Києві", - повідомив журналіст.

Як наголосив Антонов, "думати про заборони і дозволи потрібно було раніше - 2-3 роки тому, коли почався бум завезення автомобілів".

"Зараз уже однозначно забороняти або дозволяти не вийде, тому що дуже багато людей їздить на єврономерах, і від цього вже залежить в якійсь мірі і бізнес, і робота, й економіка країни. Тому сказати "ми забороняємо" вже не вийде", - підсумував він.

Як повідомляв ObozTV, українців, які ввозять у країну автомобілі на єврономерах у режимі транзиту, хочуть зобов'язати вносити грошову заставу, яку, в разі подальшого розмитнення, буде зараховано в суму необхідних платежів.

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