Заблокують частину Smart-телевізорів, перерахують курс і посилять карантин: що чекає на українців у листопаді

На українців у листопаді чекає подорожчання долара, блокування "розумного" телебачення, посилення карантину і зростання витрат на комуналку.

Про те, чим запам'ятається наступний місяць в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Заблокують ТV, але не для всіх

LG 16 листопада оновить програмне забезпечення, яке вбудовано в телевізори. Після автоматичного встановлення на несертифіковані пристрої послуги Smart TV "можуть бути повністю недоступні або істотно обмежені". Це стосуватиметься моделей телевізорів 2020 року випуску.

Зазначається, що йдеться тільки про від'єднання конкретних цифрових сервісів і додатків, а на передачу ТВ-сигналу обмеження ніяк не вплинуть. Зміни набудуть чинності 16 листопада 2020 року.

Для перевірки свого телевізора необхідно звернути увагу на задню кришку – сертифіковані моделі мають маркування "ЕАС". Її наявність підтверджує, що пристрій пройшов усі лабораторні випробування і процедури оцінки. Детальніше про те, як перевірити оригінальність продукту, можна почитати на сайті компанії.

Нагадаємо, що ще на початку 2020 року на розумних телевізорах Samsung, зокрема і в Україні, заблокували функціональність Smart TV через регіональні обмеження.

Курс долара в листопаді

У листопаді вартість валюти буде коливатися в межах 28,5-28,8 грн/$. Так, валюта може додати в ціні близько 20-30 копійок. Однією з основних причин, зазначає в коментарі OBOZREVATEL аналітик Єгор Комов, є нова хвиля пандемії коронавірусу.

Крім того, погіршити ситуацію може затримка голосування бюджету на 2021 рік. "Найближчим часом за моїми оцінками курс долара поступово буде наближатися до нового діапазону, з нижньою позначкою в 28,5 грн/$. З одного боку, на це вплинуть сезонні фактори, зростання попиту на валюту, з іншого боку – необхідність обслуговувати зовнішні борги, а також погіршення економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу", – зазначає Комов.

Нагадаємо, МВФ поліпшив прогноз для України за валютним курсом і темпам зниження ВВП. На 2025 рік аналітики МВФ очікують курс гривні до долара США на позначці в 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе:

2020 рік – 27,20 грн / долар (попередній прогноз – 30,0 грн/$)

2021 рік – 28,12 грн / долар (попередній прогноз – 28,9 грн/$)

2022 рік – 27,96 грн / долар (попередній прогноз – 28,6 грн/$)

2023 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2024 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$)

2025 рік – 28,10 грн / долар (попередній прогноз – 28,7 грн/$).

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, курс долара до кінця року в Україні сильно не зміниться, проте можливі певні коливання. За його словами, зараз існує певний девальваційний тренд, однак він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів.

Черговий пік карантину

МОЗ очікує на кінець листопада пік коронавірусу в Україні. Традиційно саме в цей період часу спостерігається зростання для всіх інфекційних захворювань. Як розповідають джерела OBOZREVATEL в Кабміні, тотальний локдаун зараз не розглядають взагалі: адаптивний карантин будуть утримувати усіма силами.

"Кабмін зараз лобіює покарання за неправильне носіння масок, посилення контролю, перевірки. Водночас закривати весь бізнес, як це було, точно вже не будуть. Навіть чорний, найгірший сценарій із 10 тис. хворих щодня не означає, що закриють всю країну", – зазначає співрозмовник.

"У будь-якому разі потрібно шукати якийсь баланс між карантинними обмеженнями і можливістю безперешкодної роботи бізнесу. Попередній жорсткий карантин, ті заходи, які вводилися й діяли в березні-травні, були надмірними. Станом на сьогодні можна сказати, що вони були скоріше марними. Медична система не підготувалася до нового витка пандемії і дійсно потрібно щось робити", – розповідає OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

У більшості бізнесу, який працює в сфері обслуговування, ситуація буде непроста, але повного закриття, ймовірно, не буде. З такими ж оцінками погоджується й аналітик Володимир Мазуренко. Поки влада обмежується м'якими заходами: зобов'язують закриватися після 22 годин, встановлюють вимоги щодо максимальної кількості людей у закладах, вводять обмеження на масові зібрання, зокрема й концерти.

Злетять суми в платіжках за комуналку

Близько 70% у витратах на комуналку – вартість опалення. Старт опалювального сезону вже відбувся, а в листопаді українці отримають перші платіжки за тепло. Поки тільки за половину місяця, однак уже в листопаді платити за комунальні послуги доведеться значно більше.

До того ж будуть зростати й тарифи на опалення. Так, ціни на тепло можуть змінюватися мало не щомісяця, розповідає OBOZREVATEL директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. І все буде залежати від ціни газу, яка становить до 80% в складовій вартості тепла. "Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тарифу на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує Павлюк.

Аналітик Єгор Комов розповідає: з урахуванням можливого подорожчання газу до 7 грн за кубометр тарифи на тепло можуть зрости на 15% і практично досягти рівня минулого року. "Думаю, що подорожчання не уникнути. Це чиста математика: з початком опалювального сезону зростає попит на газ, збільшується й ціна на нього. Для генерації тепла необхідно закуповувати газ, тобто тепло не може не подорожчати в ситуації, коли дорожчає блакитне паливо", – пояснює Комов.

Правда, варто враховувати, що в кожного підприємства є своя структура тарифів. Деякі зовсім не використовують газ для генерування Гкал, тому на них зміни тарифів вплинуть не так істотно.