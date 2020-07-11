За що в українців можуть забрати пенсії: перелік причин

В українців за законом можуть забрати пенсію за цілою низкою причин. Щоб позбутися виплати, досить кілька місяців не отримувати гроші, або виїхати за кордон.

Про це йдеться в законі про "Загальнодержавне пенсійне стразування". Так, серед причин для скасування виплат:

Українці, які свої виплати отримали за підробленими документами. Ще кілька років тому Міністерство фінансів почало процедуру перевірки всіх одержувачів соціальних виплат, в тому числі і пенсіонерів. Крім того, подібну верифікацію регулярно проводить і Пенсійний фонд. Правда, порушників, як виявилося, не так вже й багато.

Пенсіонери, які живуть за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – йдеться в законі.

Перетину кордону фіксуються Міграційної службою. У разі, якщо українець був відсутній в країні тривалий час, пенсію на цей період можуть призупинити. Причому, як у випадку з Ігорем Козловським, не факт, що відразу після повернення виплату відновлять. Для цього доведеться звертатися із заявою до Фонду.

Якщо не отримував пенсію 6 місяців поспіль. Також законом передбачено: якщо пенсіонер не отримує свою виплату як мінімум півроку, це може стати підставою припинити її.

Переселенці, які змінюють місце проживання. "Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційним, виплата пенсії буде припинено з наступного місяця", – пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області. До речі, в чинному законі місце проживання пенсіонера не обмежується, однак з огляду на обставини, що склалися, чиновники припиняють виплати пенсій, грунтуючись на власних постановах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Пенсійний фонд України розробив і впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії.

Для цього необхідно: