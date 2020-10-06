У частини українців можуть забрати пенсії: названо причини

В українців пенсії можуть забрати за цілою низкою причин. Серед них: виявлена помилка в документах, виїзд за кордон, або якщо виплату не отримували кілька місяців поспіль.

Про це OBOZREVATEL розповів юрист Олександр Плахотник. "У законі є встановлений вичерпний перелік причин. Якщо вам відмовляють нараховувати пенсію, після письмового звернення до Пенсійного фонду, потрібно насамперед отримати письмову відповідь, потім звернутися до Фонду із запереченням. Якщо не буде реакції, то можна звертатися до суду", – розповідає юрист.

Українці, які свої виплати отримали за підробленими документами. Ще кілька років тому Міністерство фінансів почало процедуру перевірки всіх одержувачів соціальних виплат, зокрема і пенсіонерів. Крім того, подібну верифікацію регулярно проводить і Пенсійний фонд. Правда, порушників, як виявилося, не так уже й багато.

Якщо є помилка у прізвищі. "Старий стаж", який ви заробили ще до введення електронного обліку, можна підтвердити тільки за допомогою трудової книжки. І якщо в запису є помилка, наприклад, в імені або прізвищі, Пенсійний фонд може такий стаж не зарахувати. У результаті якщо не вистачатиме стажу для виходу на пенсію через таку помилку, доведеться працювати до 63 або навіть 65 років. Про один із таких випадків вже писав OBOZREVATEL.

Пенсіонери, які живуть за кордоном. "Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – йдеться в законі.

Перетини кордону фіксуються Міграційної службою. У разі, якщо українець був відсутній в країні тривалий час, пенсію на цей період можуть призупинити. Причому, як у випадку з Ігорем Козловським, не факт, що відразу після повернення виплату відновлять. Для цього доведеться звертатися із заявою до Фонду.

Якщо не отримував пенсію 6 місяців поспіль. Також законом передбачено: якщо пенсіонер не отримує свою виплату як мінімум пів року, це може стати підставою припинити її.

Переселенці, які змінюють місце проживання. "Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде уххвалено рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплату пенсії буде припинено з наступного місяця", – пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області. До речі, в чинному законі місце проживання пенсіонера не обмежується, однак з огляду на обставини, що склалися, чиновники припиняють виплати пенсій, грунтуючись на власних постановах.

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