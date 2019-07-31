За "роботу" на виборах: мера Запоріжжя викликали на допит в СБУ

Мера Запоріжжя Володимира Буряка, його заступника Анатолія Пустоварова і керівництво комунального підприємства "Запоріжелектротранс" викликали на допит в СБУ.

Про це повідомляє УНІАН. Там кажуть, що СБУ розслідує можливі порушення на виборах до Верховної Ради, а саме підвезення виборців муніципальними автобусами, які зняли з маршрутів, а також втручання у виборчий процес.

Допит мера, його заступника, а також депутатів Запорізької міської ради Ігоря Чумаченко та Віктора Бусько, генерального директора комунального підприємства "Запоріжелектротранс" Юрія Папача запланірова на четвер, 1 серпня. Заступники Папача, за інформацією УНІАН, відвідали слідчих сьогодні, 31 липня.

Зараз спецслужба веде два кримінальні провадження за статтями "Підкуп виборців" і "Державна зрада".

Володимир Буряк

"Зокрема, мова йде про підвезення в день голосування на позачергових парламентських виборах 21 липня виборців на дільниці муніципальними автобусами, про підкуп виборців, організації політичних партій-"клонів". Крім того, СБУ перевіряє інформацію про роботу певних посадових осіб в інтересах кандидатів у народні депутати, яких підтримує Російська Федерація, про організацію стеження за кандидатами в депутати від інших політсил та ін.", - говориться в повідомленні.

Звинувачення за цими кримінальними виробництвам поки нікому не пред'явлені, а мер Запоріжжя, депутати та інші чиновники проходять як свідки.

На позачергових парламентських виборах міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, його заступник Анатолій Пустоваров, депутати міськради Бусько і Чумаченко балотувалися від "Опозиційного блоку".

"Попередньо в соціальних мережах запорожці повідомляли, що саме від кандидатів-оппоблоковцев нібито було організовано підвезення виборців на дільниці муніципальними автобусами, які нібито були зняті з рейсових маршрутів", - пише УНІАН.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенко начальником департаменту захисту національної державності СБУ, а Олексія Данилова - заступником секретаря РНБО.

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