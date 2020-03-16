Штраф у 32 тис. чи 8 років в'язниці: в МВС розповіли про відповідальність за порушення карантину в Україні

МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину в Україні через коронавірус.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що штраф за порушення карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм може складати від 17 тис. до 32 тис. гривень, передає пресслужба відомства.

"Адміністративна відповідальність може бути встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19", – сказав Геращенко.

Відповідні норми пропонується внести в ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, щодо посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Крім того, пропонується підвищити кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням (в ст. 325 Кримінального кодексу).

Статтю пропонується викласти в такій редакції: "Порушення правил і норм, встановлених із метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

Карантин через коронавірус. Ілюстрація

Раніше про ці положення нового законопроєкту на брифінгу у Верховній Раді говорив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

"Мається на увазі, що людина, яка знає, що у неї коронавірус, яка отримала довідку зі встановленим діагнозом і перебуває на самоізоляції (...) або в інфекційній лікарні й раптом встала і пішла. Вона піддає людей небезпеці і тут може бути адміністративна відповідальність або кримінальна, якщо людину попереджено, що вона є носієм хвороби, – вона повинна знати, що може піддатися кримінальному переслідуванню", – заявив Радуцький.

Як писав OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!