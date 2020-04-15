За підпал трави будуть жостко карати: Зеленський поставив крапку

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за самовільний підпал листя та сухої трави.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Закон № 556-ІХ був ухвалений Верховною Радою на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.
Закон посилює відповідальність за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.
Пожежа у Чорнобильській зоні
Відтепер, штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах відтепер становитиме від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1530 грн - 4590 грн).
Пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, що призвело до виникнення лісової пожежі, каратиметься штрафом у розмірі від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4590 грн - 15 300 грн).
Самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із природною рослинністю або її залишків та опалого листя на земельних ділянках, у смугах біля автомобільних доріг і залізниць та у парках тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3060 грн - 6120 грн).
Пожежа у Чорнобилі
Також закон вносить зміни до статей 241 та 242 Кримінального кодексу України, згідно з якими штрафи за забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами тепер становитимуть від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(30 600 грн - 61 200 грн).
За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, а також сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом штрафи зростають до 5400-9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (91 800 грн - 153 000 грн).
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада підтримала законопроєкт №2339, який повинен збільшити штрафи за умисний підпал трави, листя, а також за забруднення атмосферного повітря.
До прийняття закону парламентарів рідштовхнула страшна пожежа у Чорнобилі, внаслідок якої згоріло 30% туристичних об'єктів. З вогнем рятівники боролися 10 днів, і 14 квітня з'явилося повідомлення про те, що полум'я нарешті загасили.
6 квітня правоохоронці затримали чоловіка, який зізнався, що скоїв підпал заради забави. За фактом підпалу відкрито кримінальне провадження.
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