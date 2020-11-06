За маски на підборіддях українців штрафуватимуть по-новому: "Слуги" ухвалили закон

Українців, які в громадських місцях будуть носити маски на підборіддях, зможуть оштрафувати на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф складе вже 255 грн.

Відповідний законопроєкт № 3891 у цілому 6 листопада 262 голосами ухвалили депутати Верховної Ради (більшість з яких "слуги народу") (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскролльте до кінця сторінки).

Маска, яка надіта неправильно, – адміністративне порушення, виписати протокол і накласти штраф може співробітник поліції або санітарно-епідеміологічної служби. Після початку карантину правоохоронці почали посилено охороняти порядок у метрополітені, співробітник правоохоронних органів є практично на кожній станції.

Кожен четвертий українець носить маску нерегулярно, йдеться в дослідженнях групи "Рейтинг". Водночас левова частка надіває респіратори й маски на підборіддя, не прикриваючи ніс і рот. Ефекту від такого захисту немає, проте формально вимога "маскового режиму" виконується.

Якщо раніше за відсутність масок могли оштрафувати на 17 тис. грн, то зараз штраф буде неприємним, але посильним для будь-якого українця, що працює. Так, якщо, наприклад, прийти в торговий цент і надіти маску на підборіддя, оштрафувати можуть на 170 грн. А якщо порушити правила повторно, штраф становитиме вже 255 грн.

"Перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема й респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, а також і виготовлених самостійно – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ", – йдеться в законопроєкті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.

Для цього потрібно змінити законодавство, а робити це до місцевих виборів депутати не хочуть. Про це Володимир Зеленський заявив під час свого інтерв'ю чотирьом українським телеканалам.