З Польщі повертаються заробітчани: ситуація набула безпрецедентних масштабів

Із середини березня 2020 року в Україну через східний кордон Польщі повернулися 89 тисяч людей. Це заробітчани і студенти, які були змушені виїхати з ЄС через карантин.

При цьому в Польщу через її східний кордон за цей час приїхало лише 32 тисячі осіб, йдеться в публікації Rzeczpospolita. "Це справжня "втеча" в безпрецедентних масштабах", – кажуть польські прикордонники.

Черги на кордоні з Польщею Telegram Антона Полякова

90 відсотків виїжджаючих з Польщі українців працювали у сфері гастрономії, готелів і послуг.

Пік припав в ніч з четверга на п'ятницю (27 березня Україна закривала кордон). "Протягом 12-годинної нічної зміни ми відзначали 5000 осіб, які переходять кордон пішки. Це рекордно високий рівень. Водночас в'їзди в країну іноземців були одиничними", – сказав представник Надбужанського відділення польської прикордонної служби Даріуш Синицький.

Приблизно така ж ситуація була на пункті пропуску "Краковець - Корчова": в Україну в день в'їжджало 3-5 тис. людей, а до Польщі близько 500.

До речі, у заробітчан, які зараз все ж їдуть до Польщі, часто виникають адміністративні проблеми. Справа в тому, що багато фірм, через які вони влаштувалися на роботу, зараз закриті. Так консультувати українців, якщо у них виникають труднощі з візами і видами на проживання, зараз практично нікому.

Зазначимо, на час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Крім того, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто, зобов'язаний заповнити спеціальну анкету та пройти медогляд.

Раніше OBOZREVATEL показував величезні черги з охочих перетнути кордон.

Як писав OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закритий державний кордон України та припинені всі пасажирські перевезення.

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