Забирають навіть поношений одяг: як в Україні в боржників за комунальні відбирають останнє

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть поношені футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів у ділянці кишень, а ще квартири й машини.

За борг, навіть за комунальні, можуть подати в суд. А далі за справу беруться судові виконавці. Вони можуть зайти в квартиру й забрати майже будь-яку річ. OBOZREVATEL поспілкувався з одним із судових виконавців і з'ясував, як працюють "законні колектори" і що загрожує боржникам.

За борги можуть забрати сточений кухонний ніж і останню сорочку

Криворіжець Євген працює державним виконавцем уже п'ять років. Більшість його клієнтів не платить за комуналку й не повертає дрібні кредити. Його робочий номер телефону подано в друкованій інформації до одного зі "здобутих" лотів – на аукціоні продають стару забруднену в білу фарбу сокиру. Її ціна – 353 грн.

"Ми вже працюємо за рішенням судів. Якщо суд вирішив, що людина повинна заплатити, значить, повинна. Моя справа – зробити так, щоб ніхто не ухилився. Найпростіший варіант, якщо є банківський рахунок із сумою, яка легко покриє заборгованість. Іноді доводиться вдаватися до стягнення майна", – розповідає Євген.

За борги забрали сточений кухонний ніж СЕТАМ

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна в боржника забрати й відправити на торги.

"Бувають і комунальні боржники. Я зазвичай вибираю якийсь день, коли їжджу по боржниках. Згідно із законом у мене повинен бути безперешкодний доступ до майна для оцінки матеріально становища. Якщо не впускають, то тоді потрібно ще й окреме рішення суду. Але в мене ще жодного разу такого не було, щоб не впустили", – говорить судовий виконавець.

Найдорожче майно, який Євген забирав і відправляв на торги, – автомобіль BMW. А найдешевше – поношену жіночу футболку.

"За борги можна що завгодно забрати. Забирав навіть поношену футболку. Вона в такому стані була, що її на торгах, потім спеціально перевірив, оцінили в 3 грн. Але все одно закон так прописано: ми повинні забрати, а на державних торгах мають розіграти", – пояснює чиновник.

За борги можуть забрати навіть стару сокиру СЕТАМ

Деякі боржники, розуміючи, що речі описують і ось-ось заберуть, починають зі сльозами благати залишити їх у спокої, розповідають про свої проблеми й навіть проклинають, каже виконавець. "Але мені не буває нікого шкода. Це навіть дурне формулювання. А якби поліції було шкода вбивцю і його б не чіпали? Це закон, робота така", – пояснює Євген.

Неофіційно судові виконавці розповідають: вони, як і багато бюджетників, працюють за 5–6 тис. грн. На відміну від приватних виконавців, які дуже рідко беруться за дрібні, тим паче комунальні, борги, жодних винагород за вдалі справи вони не отримують.

У цій ситуації чиновники розробили цілу систему: гроші беруть із боржників і за те, щоб не чіпати їхнє майно. Виконавцю за це нічого не буде, а боржник за кілька тисяч гривень може ще на кілька років "забути" про свій банківський борг.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: звернутися можна і до приватних виконавців. Вони отримують відсоток від стягненої суми. Крім того, в такому разі є важелі контролю за виконанням рішень.

"Я б не хотів огульно звинувачувати виконавчу службу в хабарництві. Є така практика: дати хабар і на кілька місяців забути про борг, щоб потім накопичити й повернути весь борг. Я чув про розцінки в Києві, в регіонах сума може бути меншою. Найчастіше це ті ж 10–20% від суми боргу", – розповідає OBOZREVATEL Плахотник.

Коли і в кого за борги можуть забрати квартиру

Щоб стягнути нерухомість, розмір боргу має становити щонайменше 20 мінімальних зарплат. Наразі це 94,4 тис. грн.

"Позовна давність за заборгованістю за житлово-комунальні послуги становить три роки. Щоб стягнути в рахунок заборгованості квартиру, потрібно за три роки накопичити борг 94,4 тис. грн. Для цього потрібно взагалі нічого не платити. Але ще хочу окремо зазначити: борг, якому більш ніж три роки, ніхто вибачати не буде. Просто через суд стягнути його не можна, але він буде тягнутися за вами доти, доки ви не заплатите", – говорить Плахотник.

Експерт із питань ЖКГ Андрій Никончук розповідає: найчастіше постачальники чекають, коли борг досягне певної позначки, а вже потім ухвалюють рішення звертатися до суду.

"Формування заборгованості через несплату за житлово-комунальні послуги може призвести до того, що після досягнення умовного психологічного бар'єру, який встановлюється постачальником послуги, він може ініціювати судове провадження. На предмет стягнення з боржника цього боргу", – попередив експерт.

У жодного комунального підприємства немає ресурсу для того, щоб судитися з усіма своїми боржниками. Сама система, впевнений Плахотник, неефективна. Частину комунальних послуг неможливо вимкнути без доступу в квартиру, інші (опалення) взагалі заборонено обмежувати.