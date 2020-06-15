Українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

Самі ж борги пропонують автоматично списувати з зарплати або за рахунок майна, зокрема, автомобілів і житла. Законопроєкт про це зареєстрували у Раді депутати "Слуги народу", повідомили "Вести".

А щоб стягувати борги було простіше, документом ліквідується необхідність оплати судового збору при подачі позовів про стягнення боргів.

Дали строк до 1 жовтня

Згідно з текстом законопроекту, вже до 1 жовтня цього року всім боржникам необхідно погасити або реструктуризувати свою заборгованість, уклавши договір з постачальниками послуг або з керуючою компанією (якщо мова йде, наприклад, про квартплату). Відтермінувати оплату можна на термін до 60 місяців залежно від суми боргу. Але в місяць платіж не може перевищувати 25% від доходу для працюючих. Важливо, що за умови укладення договору про реструктуризацію боржник збереже своє право на отримання субсидії та інших пільг.

Чим загрожує порушення

Якщо такого договору укладено не буде, то на боржників чекатиме суд, виконавчий документ і примусове стягнення. Воно може бути декількох видів. Перше – це щомісячне автоматичне стягнення 50% зарплати до повного погашення боргів. Якщо ж борги за комуналку перевищують суму платежів за три місяці, то стягнення може відбуватися за рахунок майна боржника.

Більш того, як підкреслюють автори проєкту, одне іншому не заважає. "Звернення про стягнення заробітної плати не перешкоджає зверненню про стягнення майна боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", – йдеться у документі.

Якщо ж стягнути борги немає можливості, то на боржника буде записуватися заборгованість. Крім того, до суми боргу регулярно додаватимуть пеню за кожний день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. Якщо заборгованість по комуналці перевищить суму відповідних платежів за один рік, то штраф становитиме 20% від боргу, якщо два роки – 30%, три роки – 50%.

Документ також пропонує ряд нематеріальних покарань для боржників. Зокрема, при наявності заборгованості держвиконавець може винести постанову про заборону виїзду за кордон, обмеження в праві водити машину, користуватися зброєю, а також ходити на полювання. І все це до повного погашення боргу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №2458, в одній зі статей якого пропонували дозволити постачальникам комунальних послуг зламувати будинку і квартири споживачів, щоб їх відключити. Правда, комітет цю норму відхилив, а вже в другому читанні її виключать з документа.

"Київводоканал" буде звертатися до колекторів, щоб повертати гроші, які заборгували люди. Йдеться про тих, хто заборгував більше тисячі гривень або не платив більше року. А тим, хто не може або не хоче заплатити, будуть взагалі відключати послуги.