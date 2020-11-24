З зарплат вчителів заберуть по дві тисячі гривень: Кабмін знайшов, на кому заощадити мільярди

В Україні Кабінет міністрів скасував підвищення зарплат вчителів з 1 січня 2021-го (воно повинно було скласти понад дві тисячі гривень). Таке рішення ухвалили через брак коштів у бюджеті.

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату по 8 тисяч гривень фізособам-підприємцям, які постраждали під час карантину.. На це за підрахунками Офісу президента витратять 10 млрд грн, щоправда, якщо заплатити кожному, то сума вийде ще вище – понад 14 млрд грн. На цьому тлі фізосіб-підприємців (ФОПів хочуть тимчасово звільнити від сплати податків).

А ось на вчителів у влади грошей немає. Поки мільярди втрачають через відсутність обліку реальних оборотів, ще мільярди планують роздати, вчителям в черговий раз переносять підвищення зарплат. Так, в Україні вже з 1 січня 2021-го мінімальний оклад для педагога повинні були підвищити як мінімум до 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн). Таке рішення прийняв сам Кабінет міністрів своєю постановою №822. Однак днями це ж рішення скасував.

В результаті мінімальний оклад молодого вчителя складає всього лише 4455 грн.

Якщо в Україні введуть касові апарати і почнуть враховувати реальні обороти фізосіб-підприємців, це може стати джерелом поповнення бюджету країни.

Впровадження касових реєстраторів також передбачено і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Тобто якщо ми порушимо ці норми, Україна взагалі ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.

Водночас, якщо ми навчимося чесно платити податки, можемо зовсім обійтися без кредитів. Ось кілька наочних цифр:

обсяг тіньового обігу в Україні становить 846 млрд грн (!), говориться в дослідженні компанії Ernst & Young;

заниження обігу фізосіб-підприємців (т. зв. ФОПів) щорічно призводить до втрати щонайменше 2,5 млрд грн, згідно зі звітом CASE-Ukraine. Реальна ж цифра може бути в рази вищою;

44,8% ВВП України перебуває в тіні, йдеться в оцінках МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: