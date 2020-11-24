З зарплат вчителів заберуть по дві тисячі гривень: Кабмін знайшов, на кому заощадити мільярди
В Україні Кабінет міністрів скасував підвищення зарплат вчителів з 1 січня 2021-го (воно повинно було скласти понад дві тисячі гривень). Таке рішення ухвалили через брак коштів у бюджеті.Грошей на вчителів не знайшли, а Зеленський обіцяє роздати гроші "ФОПам"
Президент Володимир Зеленський анонсував виплату по 8 тисяч гривень фізособам-підприємцям, які постраждали під час карантину.. На це за підрахунками Офісу президента витратять 10 млрд грн, щоправда, якщо заплатити кожному, то сума вийде ще вище – понад 14 млрд грн. На цьому тлі фізосіб-підприємців (ФОПів хочуть тимчасово звільнити від сплати податків).
А ось на вчителів у влади грошей немає. Поки мільярди втрачають через відсутність обліку реальних оборотів, ще мільярди планують роздати, вчителям в черговий раз переносять підвищення зарплат. Так, в Україні вже з 1 січня 2021-го мінімальний оклад для педагога повинні були підвищити як мінімум до 2,5 прожиткових мінімумів (6810 грн). Таке рішення прийняв сам Кабінет міністрів своєю постановою №822. Однак днями це ж рішення скасував.
В результаті мінімальний оклад молодого вчителя складає всього лише 4455 грн.Додаткові гроші можуть отримати за рахунок чесного обліку
Якщо в Україні введуть касові апарати і почнуть враховувати реальні обороти фізосіб-підприємців, це може стати джерелом поповнення бюджету країни.
Впровадження касових реєстраторів також передбачено і в Меморандумі про макроекономічну допомогу з боку ЄС. Тобто якщо ми порушимо ці норми, Україна взагалі ризикує залишитися без підтримки у вигляді кредитів, економіка ще більше піде в тінь, а країна опиниться на межі банкрутства.
Водночас, якщо ми навчимося чесно платити податки, можемо зовсім обійтися без кредитів. Ось кілька наочних цифр:
обсяг тіньового обігу в Україні становить 846 млрд грн (!), говориться в дослідженні компанії Ernst & Young;
заниження обігу фізосіб-підприємців (т. зв. ФОПів) щорічно призводить до втрати щонайменше 2,5 млрд грн, згідно зі звітом CASE-Ukraine. Реальна ж цифра може бути в рази вищою;
44,8% ВВП України перебуває в тіні, йдеться в оцінках МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.
Однак міністерка освіти повідомила, що освітня субвенція на 2020 рік не збільшена, тому зарплати вчителям не підвищать.
Згодом керівниця МОН запропонувала закрити школи і підвищити зарплати.
Освітній комітет Верховної Ради надав пропозицію бюджетного комітету збільшити на 5,1 млрд грн видатки на підвищення оплати праці педагогів. Додаткові кошти мають спрямовуватися на підвищення зарплати найменш захищеним категоріям педагогічних працівників. Однак пропозиції були відхилені.