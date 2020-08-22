З вересня медики в Україні отримуватимуть доплати в різних розмірах, – Степанов
Ключовою складовою медичної реформи в Україні буде збільшення заробітної плати медикам.
Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, з вересня починається підвищення зарплат – всі медичні працівники отримуватимуть доплати в різних розмірах, залежно від того, чи це лікар, чи медсестра, чи молодший медперсонал.
"А вже з 2021 року суттєве підвищення заробітної плати будемо закладати у відповідне фінансування закладів охорони здоров’я, яке відбувається через Національну службу здоров’я України", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 липня Максим Степанов заявив, що підвищення зарплат медикам заблоковане Національною службою здоров'я України.
За його словами, заробітна плата молодих лікарів повинна стартувати від 20-25 тисяч гривень.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що медичні працівники незалежно від профілю та ланки надання допомоги повинні отримувати гідну зарплатню.