З вересня медики в Україні отримуватимуть доплати в різних розмірах, – Степанов

Мирослав Семенюк Особисті фінанси 10:51, 22.08.2020 Оновлено: 11:07, 22.08.2020

Ключовою складовою медичної реформи в Україні буде збільшення заробітної плати медикам.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, з вересня починається підвищення зарплат – всі медичні працівники отримуватимуть доплати в різних розмірах, залежно від того, чи це лікар, чи медсестра, чи молодший медперсонал.

"А вже з 2021 року суттєве підвищення заробітної плати будемо закладати у відповідне фінансування закладів охорони здоров’я, яке відбувається через Національну службу здоров’я України", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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