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17 квітня • оновлено в 09:13
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З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми

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З українців вимагають повернути чужі борги. Недобросовісні кредитори розсилають повідомлення і дзвонять із погрозами, мовляв, якщо ви не повернете борг або не вплинете на боржника, то можете потрапити під кримінальну відповідальність.

Про те, як недобросовісні МФО вибивають чужі борги з українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вимагають повернути чужі борги і погрожують кримінальною відповідальністю

Мікрофінансові (МФО) організації видають кредити практично всім бажаючим, доходи не перевіряють і при цьому гроші можуть отримати навіть безробітні. "Швидкий кредит без застави та поручителів", – таку фразу можна зустріти практично на будь-якому сайті оголошень.

І хоча контакти родичів, колег і підтвердження від поручителів МФО не просить, після того, як у боржника накопичується прострочення, колектори знаходять не тільки родичів, але навіть колег і однокласників своїх клієнтів.

Після борг вимагають повернути не тільки у самого боржника, а й у його оточення. Наприклад, киянин Андрій кілька тижнів отримував СМС від АлексКредіт, в яких у нього вимагали повернути борг його сестри. Причому в повідомленнях ідеться, що борг нібито є у нього, а не у його родички.

З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми

Більше того, в повідомленнях ідеться, що, якщо не допомогти кредиторам, то йому загрожує кримінальна відповідальність.

Також на номери телефонів надсилають СМС-повідомлення, з яких випливає, що борг має не той, хто брав гроші, а його знайомі. Про це OBOZREVATEL розповіла киянка Тетяна Петрівна, яка стала жертвою колекторів. Як виявилося, кредит оформляла її колега. Фінансова компанія знайшла номер киянки і почала вимагати повернути гроші замість неї.

З українців вимагають заплатити чужі борги: розкрито схеми

Щодня колектори десятки разів дзвонять на номер Тетяни Петрівни і вимагають повернути борг замість її колеги. "Кажуть, що вона показувала моє пенсійне посвідчення, коли оформляла кредит. Але це неможливо", – розповідає киянка.

Дзвінки колекторів

Дзвінки колекторів

Що цікаво, дзвінки продовжилися навіть після того, як реальний боржник повернув гроші.

Залякувати незаконно, а родичі і колеги не повинні платити

Як пояснює фінансовий аналітик Володимир Мазуренко, який працював у кредитному відділі одного з великих українських банків, мікрофінансові організації, порушуючи закон, тиснуть не тільки на боржників, а й на їх оточення.

"Це поширена практика. Дзвонять сусідам, родичам, колегам. Навіть однокласників знаходять. Звичайно, це здирництво і порушення закону. Я б у такій ситуації запропонував написати заяву в поліцію і зажадати, щоб факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також потрібно залишати скаргу в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Зараз вони займаються регулюванням", – розповідає Мазуренко.

Аферист

Аферист

Яндекс

Юрист Олександр Плахотник також додає: жодної санкції за те, що ви "прикриваєте" боржника не може бути. Більше того, кримінальну відповідальність можуть понести самі кредитори, якщо вимагають гроші з погрозами.

"Зрозуміло, з вас не можуть вимагати чужий борг, якщо ви не виступали поручителем. Це просто спроба залякати і натиснути на кредитора, створити обстановку, при якій у нього виникають складності і легше повернути борг, ніж затягувати платежі", – розповідає юрист.

Відзначимо, швидкі кредити найчастіше видають українцям на суму до 5-10 тисяч гривень і всього на місяць. Такі ж умови пропонують і багато українських банків. Але якщо в другому випадку доведеться йти до фінансової установи ще й проходити верифікацію (якщо вже є борги, то кредитку можуть не дати), то зі "швидкими кредитами" все набагато простіше.

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Тема
Кредитування в Україні
Місце
Україна
Теги
долги кредит
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