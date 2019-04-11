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З рахунків українців списали мільйони за випадкові кліки: що відбувається

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В Україні близько 100 млн грн мобільні оператори заробили на контент-послугах, яких їхні клієнти не замовляли.

Про це з посиланням на оцінку BRDO йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, оператори агресивно продають контент-послуги. Наприклад, підрядники надсилають СМС із повідомленням "вам підключена послуга... щоб відмовитися, відправте СМС на номер" і якщо клієнт не відмовляється, йому автоматично підключають непотрібну послугу.

"Прийшла СМС-ка з невідомого номера. Назва якась зі словом Books і вартість – 15 грн / 7 днів. І написано: "Для самостійного відключення відправте слово СТОП на такий-то номер". Ну, я подумала, що зараз відправлю слово СТОП, а виявиться, що номер платний і з мене одразу всі гроші спишуть. А через місяць дивлюся, дійсно списало вже 60 грн! І жодних повідомлень, що з рахунку спишуть кошти, не було!" – скаржиться киянка Марина.

Головна проблема, розповідає експерт ринку Олександр Мазуров, – часто такі послуги надають контент-провайдери. Оператори укладають з ними договори, а вже вони заробляють так, як можуть.

З рахунків українців списали мільйони за випадкові кліки: що відбувається

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Тобто оператори часто віддають на "аутсорс" послугу, а вже треті компанії активно її просувають. Якщо ж звернутися до самого оператора, він найчастіше сумлінно допоможе відключити платне інформування, але гроші, зрозуміло, повертати ніхто не буде.

"Ми оперативно реагуємо на звернення наших клієнтів і за необхідності надаємо можливість відключення тих чи інших послуг, зокрема і промо-меню та інформаційних SMS-розсилок", – пояснили в компанії Vodafone.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мобільний оператор "Київстар" скасовує старі тарифи. Замість них користувачі зможуть самостійно вибрати собі нові умови.

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Читайте всі новини по темі "шахрайство в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
тарифимобільний оператор
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Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
Хай лани широкополі і Дніпро і кручі, стануть вам поперек горла москалі їб@чі !
З початку року Київстар примусово перевів мене на інший тариф. Протягом наступного місяцю, Київстар кожні 2-3 дні списував з мого рахунку по 5 гривень за мобільний інтернет, хоча я їм не користувався. Тільки після дзвінка оператору зясувалося, що в режимі 4G смартфон самостійно підключається до мережі інтернет не зважаючі на налаштовані мною заборони. Після підказки оператора, я примусово перевів смартфон в режим 3G (або 2G) і гроші перестали зникати. От такі в нас послуги.
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