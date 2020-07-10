З початку року заробітчани переказали до України "подвійний транш МВФ"
Українські заробітчани у травні 2020 року переказали додому $805 млн. А з початку року сума склала $4,5 млрд.
Про це йдеться у звіті Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну. Це більш ніж удвічі більше, ніж отримала Україна від МВФ в червні ($ 2,1 млрд).
Скільки заробітчани переказали грошей
січень – $991 млн;
лютий – $994 млн;
березень – $925 грн;
квітень – $826 млн;
травень – $805 млн.
Обсяг переказів за п'ять місяців виявився на 2,2% менше, ніж за цей же період 2019 року. Тоді в Україні переказали $4,64 млрд. Сума коштів, що переказували через банки, протягом усіх місяців залишалась приблизно на одному рівні. А ось об'єм коштів, які надходили через неформальні канали ("у гаманці" або через знайомих) істотно знизився, починаючи з березня. Це пов'язано з карантинними обмеженнями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські заробітчани в період карантину з березня по червень найбільше цікавилися вакансіями від роботодавців із Польщі, Чехії й Німеччини.
В Україні агентствам із працевлаштування за кордоном заборонять брати гроші з претендентів за пошук роботи.