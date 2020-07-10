З початку року заробітчани переказали до України 'подвійний транш МВФ'

Українські заробітчани у травні 2020 року переказали додому $805 млн. А з початку року сума склала $4,5 млрд.

Про це йдеться у звіті Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну. Це більш ніж удвічі більше, ніж отримала Україна від МВФ в червні ($ 2,1 млрд).

Скільки заробітчани переказали грошей

січень – $991 млн;

лютий – $994 млн;

березень – $925 грн;

квітень – $826 млн;

травень – $805 млн.

Обсяг переказів за п'ять місяців виявився на 2,2% менше, ніж за цей же період 2019 року. Тоді в Україні переказали $4,64 млрд. Сума коштів, що переказували через банки, протягом усіх місяців залишалась приблизно на одному рівні. А ось об'єм коштів, які надходили через неформальні канали ("у гаманці" або через знайомих) істотно знизився, починаючи з березня. Це пов'язано з карантинними обмеженнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські заробітчани в період карантину з березня по червень найбільше цікавилися вакансіями від роботодавців із Польщі, Чехії й Німеччини.

В Україні агентствам із працевлаштування за кордоном заборонять брати гроші з претендентів за пошук роботи.