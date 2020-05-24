З початку пандемії 25 найбагатших людей світу збільшили свої статки на $255 млрд

У світі 25 мільярдерів зі списку Forbes за час пандемії коронавірусу збільшили свої статки загалом на 255 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes. Разом вони володіють капіталом вартістю майже 1,5 трлн доларів. Це приблизно 16% від активів всіх мільярдерів світу в сумі.

На першому місці за приростом статків – засновник Facebook Марк Цукерберг. Він став багатшим на 31,4 млрд доларів. Його активи оцінюються в 86,5 млрд доларів, він займає четверту сходинку в списку 25 найбагатших мільярдерів за версією Forbes.

25 найбагатших людей світу збільшили свої статки на $255 млрд

На другому місці опинився засновник і гендиректор Amazon Джефф Безос. Приріст його фінансів склав 29,9 млрд доларів. Його стан оцінюється в 146,9 млрд доларів. У рейтингу мільярдерів він займає першу сходинку.

Третю сходинку за приростом зайняв індійський мільярдер Мукеш Амбані, який в квітні уклав угоду з Facebook і став найбагатшою людиною Азії. Після обвалу ринку його статки збільшилися на 19,9 млрд доларів, досягнувши 52,7 млрд доларів. За версією Forbes він займає 15-е місце в списку 25 найбагатших людей.

На четвертому місці засновник другого за величиною після Alibaba китайського онлайн-магазину Pinduoduo Колін Чжен Хуан. Він став багатшим на 17,9 млрд доларів. Його стан оцінюється в 35,6 млрд, в загальному рейтингу він посідає 22-й рядок.

Співзасновник і розробник Google Ларрі Пейдж став багатшим на 14,2 млрд доларів, його статки збільшилися до 63,6 млрд доларів. У загальному рейтингу він посідає восьму сходинку.

Разом з тим, жоден з 25 найбагатших людей не втратив ні копійки з своїх статків з 23 березня.

Джефф Безос, США. Стан – $146,9 млрд, зростання на $ 29,9 млрд. Джерело багатства – Amazon. Білл Гейтс, США. Стан – $106,5 млрд, зростання на $11,9 млрд. Джерело багатства – Microsoft. Бернар Арно, Франція. Стан – $94,1 млрд, зростання на $12,8 млрд. Джерело багатства – LVMH. Марк Цукерберг, США. Стан – $86,5 млрд, зростання на $31,4 млрд. Джерело багатства – Facebook. Уоррен Баффет, США. Стан – $69,2 млрд, зростання на $6 млрд. Джерело багатства – Berkshire Hathaway. Ларрі Еллісон, США. Стан – $66,4 млрд, зростання на $10,4 млрд. Джерело багатства – програмне забезпечення. Стів Балмер, США. Стан – $65,4 млрд, зростання на $14 млрд. Джерело багатства – Microsoft. Ларрі Пейдж, США. Стан – $63,6 млрд, зростання на $14,2 млрд. Джерело багатства – Google. Сергій Брін, США. Стан – $613 млрд, зростання на $13,7 млрд. Джерело багатства – Google. Амансіо Ортега, Іспанія. Стан – $60,5 млрд, зростання на $5,2 млрд. Джерело багатства – Zara. Джим Уолтон, США. Стан – $ 55,2 млрд, зростання на $ 3,6 млрд. Джерело багатства – Walmart. Еліс Уолтон, США. Стан – $55 млрд, зростання на $3,6 млрд. Джерело багатства – Walmart. Роб Уолтон, США. Стан – $54,8 млрд, зростання на $3,6 млрд. Джерело багатства – Walmart. Франсуаза Бетанкур-Майерс, Франція. Стан – $54,2 млрд, зростання на $6,4 млрд. Джерело багатства – L'Oréal. Мукеш Амбані, Індія. Стан – $52,7 млрд, зростання на $19,9 млрд. Джерело багатства – нафта і газ, нафтохімія. Карлос Слім Елу, Мексика. Стан – $51,2 млрд, зростання на $4,2 млрд. Джерело багатства – телекомунікації. Маккензі Безос, США. Стан – $47,8 млрд, зростання на $10,4 млрд. Джерело багатства – Amazon. Ма Хуат, Китай. Стан – $46,4 млрд, зростання на $6,8 млрд. Джерело багатства – онлайн-медіа. Джек Ма, Китай. Стан – $41,3 млрд, зростання на $3 млрд. Джерело багатства – онлайн-торгівля. Філ Найт, США. Стан – $37,7 млрд, зростання на $9,9 млрд. Джерело багатства – Nike. Ілон Маск, США. Стан – $36,7 млрд, зростання на $9,5 млрд. Джерело багатства – SpaceX. Колін Чжен Хуан, Китай. Стан – $35,6 млрд, зростання на 17,9 млрд. Джерело багатства – онлайн-торгівля. Франсуа Піно, Франція. Стан – $31,8 млрд, зростання на $2,1 млрд. Джерело багатства – предмети розкоші. Шелдон Адельсон, США. Стан – $30,7 млрд, зростання на $1,4 млрд. Джерело багатства – казино. Майкл Делл, США. Стан – $28,3 млрд, зростання на $3,5 млрд. Джерело багатства – Dell Computers.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки для більшості людей через коронавірус подорожі стали недоступними, мільярдери самоізолюються на розкішних яхтах і літають на приватних літаках.