З карток українців масово крадуть гроші за допомогою банкоматів: як працюють схеми

В Україні шахраї в 2019-му вкрали з карт 362 млн грн (в 1,5 рази вище, ніж в 2018-му). Іноді для крадіжки досить, щоб жертва скористалася банкоматом.

Про те, як використання банкомату може спустошити карту, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найпростіший спосіб вкрасти готівку з банкомату – встановити на вікно видачі коштів кеш-треппинга. Це спеціальна клейка стрічка, до якої прилипає частина купюр. За раз такий пристрій, як розповіли у одному з українських банків, може "затримати" до 1500 грн. Помітити таку стрічку складно, тому краще після того, як банкомат видав готівку, перерахувати її перед камерою на банкоматі.

кіберполіції

За допомогою такого пристрою вкрасти всі гроші з картки не вийде, тому кібепреступнікі придумали т.зв. скіммінгу.

Це магнітна стрічка, яка встановлюється в роз'єм для банківської карти. Найчастіше в наборі з таким приладом йде панель з відеокамерою, спрямованої на клавіатуру, або ж спеціальна накладка на клавіатуру банкомату. Скіммінг копіює інформацію з магнітної стрічки банківської карти, а за допомогою накладки або камери злочинці дізнаються пароль від неї. Після цього вони можуть виготовити "двійник" справжньою банківської карти і зняти з неї всі кошти вже в працюючому банкоматі.

Ще один спосіб, яким користуються шахраї – встановлюють на клавіатуру спеціальну панель, яка запам'ятовує пін-код. А вже після крадуть карту з гаманця або кишені українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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