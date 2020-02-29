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29 лютого • оновлено в 11:55
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З карток українців масово крадуть гроші за допомогою банкоматів: як працюють схеми

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В Україні шахраї в 2019-му вкрали з карт 362 млн грн (в 1,5 рази вище, ніж в 2018-му). Іноді для крадіжки досить, щоб жертва скористалася банкоматом.

Про те, як використання банкомату може спустошити карту, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Найпростіший спосіб вкрасти готівку з банкомату – встановити на вікно видачі коштів кеш-треппинга. Це спеціальна клейка стрічка, до якої прилипає частина купюр. За раз такий пристрій, як розповіли у одному з українських банків, може "затримати" до 1500 грн. Помітити таку стрічку складно, тому краще після того, як банкомат видав готівку, перерахувати її перед камерою на банкоматі.

З карток українців крадуть гроші за допомогою банкоматів: схеми

кіберполіції

За допомогою такого пристрою вкрасти всі гроші з картки не вийде, тому кібепреступнікі придумали т.зв. скіммінгу.

Це магнітна стрічка, яка встановлюється в роз'єм для банківської карти. Найчастіше в наборі з таким приладом йде панель з відеокамерою, спрямованої на клавіатуру, або ж спеціальна накладка на клавіатуру банкомату. Скіммінг копіює інформацію з магнітної стрічки банківської карти, а за допомогою накладки або камери злочинці дізнаються пароль від неї. Після цього вони можуть виготовити "двійник" справжньою банківської карти і зняти з неї всі кошти вже в працюючому банкоматі.

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Ще один спосіб, яким користуються шахраї – встановлюють на клавіатуру спеціальну панель, яка запам'ятовує пін-код. А вже після крадуть карту з гаманця або кишені українця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві двоє підозрюваних, які перебували в СІЗО, шахрайським шляхом по телефону виманили у пенсіонерки 69 тисяч гривень.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
Теги
обманювали банкомат шахраї
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