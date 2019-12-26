З банку Жеваго примусово стягнуть 1,5 млрд гривень

Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з екс-власника банку Фінанси і кредит олігарха Костянтина Жеваго.

Мова йде про гроші, які бізнесмен винен регулятору за кредитами рефінансування. Про це повідомили у пресслужбі НБУ 26 грудня.

"1 жовтня Шевченківський районний суд м.Києва задовольнив позов НБУ до ексвласника банку "Фінанси та Кредит". Оскільки Костянтин Жеваго не сплатив у визначений строк судовий збір, апеляційний суд повернув йому апеляційну скаргу", – сказано у повідомленні НБУ у Facebook.

Там зазначили, что рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що дало змогу Національному банку 26 грудня розпочати примусове стягнення коштів.

"На сьогодні загальний обсяг заборгованості "Фінанси та Кредит" перед НБУ за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів з Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів", – зазначив начальник відділу Управління роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко.

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До Жеваго подали позов

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що українські банки мають понад 500 млрд грн проблемних кредитів.

В Україні в 2020 році закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

Навіть після масштабної чистки фінансового сектору, ще приблизно 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Фонд гарантування вкладів продав борги чотирьох банків-банкрутів. Зобов'язання на 3,9 млрд грн "пішли" за 304 млн грн.

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