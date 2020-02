З Азарова знімуть: стало відомо про нове рішення ЄС щодо санкцій

Колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра Едуарда Ставицького приберуть зі списку санкцій Євросоюзу.

В ЄС вже досягнуто згоди про це, повідомив у своєму Twitter кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк у вівторок, 11 лютого. А ось санкції для президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра продовжать.

"Існує згода про виключення колишнього прем'єр-міністра України Азарова і ексміністра енергетики Ставицького зі списку санкцій ЄС. Олександр Янукович залишиться в списку на 6 місяців. 9 інших (фігурантів списку, - Ред.), у тому числі його батько (Віктор Янукович, - Ред.) залишиться в списку на 12 місяців. Ця інформація повинна бути підтверджена наступного тижня", – написав Йозвяк.

