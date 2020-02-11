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11 лютого • оновлено в 17:23
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З Азарова знімуть: стало відомо про нове рішення ЄС щодо санкцій

1.7т
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Колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та ексміністра Едуарда Ставицького приберуть зі списку санкцій Євросоюзу.

В ЄС вже досягнуто згоди про це, повідомив у своєму Twitter кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк у вівторок, 11 лютого. А ось санкції для президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра продовжать.

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"Існує згода про виключення колишнього прем'єр-міністра України Азарова і ексміністра енергетики Ставицького зі списку санкцій ЄС. Олександр Янукович залишиться в списку на 6 місяців. 9 інших (фігурантів списку, - Ред.), у тому числі його батько (Віктор Янукович, - Ред.) залишиться в списку на 12 місяців. Ця інформація повинна бути підтверджена наступного тижня", – написав Йозвяк.

Санкції для "сім'ї Януковича"

Санкції для "сім'ї Януковича"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Санкції проти українських чиновників
Особи
Віктор Янукович Олександр Янукович Едуард Ставицький Микола Азаров
Місце
Україна
Тег
санкции
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Сейчас Украина вступит в ЕС и повертает всё назад
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