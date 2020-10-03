Ющенко після відставки отримав водіїв, машини і прислугу: що оплачують із бюджету
Третій президент України Віктор Ющенко отримав після свого відходу з посади цілу низку преференцій. Серед них – довічна зарплата і ціла група прислуги.
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Віктор Янукович своїм указом нагородив колишнього конкурента, а опісля приховав свій указ під грифом "для службового користування". Отже, Ющенко отримав:
щомісячну зарплату в розмірі президентської;
оплачуваний апарат у складі трьох осіб;
дачу в Конча-Заспі №29 (зараз у ній живе Зеленський) на 18 місяців і дачу №2а довічно;
дві безплатні машини і чотирьох водіїв;
охорону, як у чинного президента;
одного кухаря, двох покоївок і двох офіціантів.
Зазначимо, що такого рівня утримання не отримав жоден колишній президент. Ймовірно, у Віктора Януковича було особливе ставлення до Ющенка. Останній, до речі, під час президентських перегонів 2010 року активно критикував і навіть звинувачував конкурента Януковича Юлію Тимошенко через "газові схеми".
Схожий подарунок експрем'єр Микола Азаров зробив для колишнього президента Леоніда Кучми. Правда, тоді документ засекретили й досі не оприлюднили. Діяв він до приходу до влади Юлії Тимошенко – вона своїм вольовим рішенням залишила Кучму, який, крім іншого, є зятем мільярдера Віктора Пінчука, без державної підтримки.
Правда, після Тимошенко прем'єром став Янукович, він указ про допомогу для Кучми відновив, і тільки в 2014-му прем'єр Арсеній Яценюк знову скасував рішення.
Позбавили особливих привілеїв і колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Таке рішення ухвалив п'ятий президент Порошенко. Він також забрав виплати, охорону й апарат у Азарова, Януковича, Лазаренка та інших.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти-розслідувачі з'ясували, що президент України Володимир Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".