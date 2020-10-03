Ющенко після відставки отримав водіїв, машини і прислугу: що оплачують із бюджету

Третій президент України Віктор Ющенко отримав після свого відходу з посади цілу низку преференцій. Серед них – довічна зарплата і ціла група прислуги.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Віктор Янукович своїм указом нагородив колишнього конкурента, а опісля приховав свій указ під грифом "для службового користування". Отже, Ющенко отримав:

щомісячну зарплату в розмірі президентської;

оплачуваний апарат у складі трьох осіб;

дачу в Конча-Заспі №29 (зараз у ній живе Зеленський) на 18 місяців і дачу №2а довічно;

дві безплатні машини і чотирьох водіїв;

охорону, як у чинного президента;

одного кухаря, двох покоївок і двох офіціантів.

Зазначимо, що такого рівня утримання не отримав жоден колишній президент. Ймовірно, у Віктора Януковича було особливе ставлення до Ющенка. Останній, до речі, під час президентських перегонів 2010 року активно критикував і навіть звинувачував конкурента Януковича Юлію Тимошенко через "газові схеми".

Схожий подарунок експрем'єр Микола Азаров зробив для колишнього президента Леоніда Кучми. Правда, тоді документ засекретили й досі не оприлюднили. Діяв він до приходу до влади Юлії Тимошенко – вона своїм вольовим рішенням залишила Кучму, який, крім іншого, є зятем мільярдера Віктора Пінчука, без державної підтримки.

Правда, після Тимошенко прем'єром став Янукович, він указ про допомогу для Кучми відновив, і тільки в 2014-му прем'єр Арсеній Яценюк знову скасував рішення.

Позбавили особливих привілеїв і колишнього спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Таке рішення ухвалив п'ятий президент Порошенко. Він також забрав виплати, охорону й апарат у Азарова, Януковича, Лазаренка та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти-розслідувачі з'ясували, що президент України Володимир Зеленський оселився в державній резиденції в Конча-Заспі, відомій як "дача Ющенка".