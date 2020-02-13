Топ-менеджер "Нафтогазу" буде судитися за величезну премію: що відомо

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко буде судитися, щоб йому виплатили премію за перемогу НАК у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".
Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" від 13 лютого на телеканалі "UA: Перший" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Відповідний позов він подав до Печерського суду Києва. При цьому топ-менеджер компанії підкреслив, що рішення арбітражу – це "перемога всієї країни над Росією".
Юрій Вітренко
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"Я вимагаю виконання "Нафтогазом" зобов'язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством, вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня", – заявив він.
"Я сподіваюся, що Печеркій суд не буде "найсправедливішим судом у світі", як це раніше було, а рішення [суду] буде справедливим, ніхто туди телефонувати не буде", – сказав він.
Вітренко також розповів, що пропонував політичному керівництву країни поділити премії всіх співробітників порівну між усіма українцями, але "не отримав відповіді".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.
Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що найбільш простий спосіб зменшити розмір виплачуваної зарплати й премії – повернути "Газпрому" отримані від нього в суді $5 млрд.
Президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів і інших топменеджерів.
За 2018 рік голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.
Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.
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