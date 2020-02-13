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13 лютого • оновлено в 22:27
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Топ-менеджер "Нафтогазу" буде судитися за величезну премію: що відомо

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Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко буде судитися, щоб йому виплатили премію за перемогу НАК у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".

Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" від 13 лютого на телеканалі "UA: Перший" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відповідний позов він подав до Печерського суду Києва. При цьому топ-менеджер компанії підкреслив, що рішення арбітражу – це "перемога всієї країни над Росією".

Новини
"Нафтогаз" планує позиватись проти Росії: коментар експерта

Юрій Вітренко

Юрій Вітренко

Скрін відео

"Я вимагаю виконання "Нафтогазом" зобов'язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством, вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня", – заявив він.

"Я сподіваюся, що Печеркій суд не буде "найсправедливішим судом у світі", як це раніше було, а рішення [суду] буде справедливим, ніхто туди телефонувати не буде", – сказав він.

Вітренко також розповів, що пропонував політичному керівництву країни поділити премії всіх співробітників порівну між усіма українцями, але "не отримав відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

  • Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що найбільш простий спосіб зменшити розмір виплачуваної зарплати й премії – повернути "Газпрому" отримані від нього в суді $5 млрд.

  • Президент України Володимир Зеленський зажадав вирішити питання з захмарними зарплатами міністрів і інших топменеджерів.

  • За 2018 рік голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

  • Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
видео зарплата Газпром НАК "Нафтогаз"
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Тарас Бор
Тарас Бор
Скромняк Юрик Витренко.Весь, сссуко,в маму.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это правильно! Размазали тварей рюзге по паРРаше - заработали!
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