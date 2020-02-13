Топ-менеджер "Нафтогазу" буде судитися за величезну премію: що відомо

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко буде судитися, щоб йому виплатили премію за перемогу НАК у Стокгольмському арбітражі над російською компанією "Газпром".

Про це він заявив в ефірі програми "Зворотний відлік" від 13 лютого на телеканалі "UA: Перший" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Відповідний позов він подав до Печерського суду Києва. При цьому топ-менеджер компанії підкреслив, що рішення арбітражу – це "перемога всієї країни над Росією".

Юрій Вітренко Скрін відео

"Я вимагаю виконання "Нафтогазом" зобов'язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством, вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня", – заявив він.

"Я сподіваюся, що Печеркій суд не буде "найсправедливішим судом у світі", як це раніше було, а рішення [суду] буде справедливим, ніхто туди телефонувати не буде", – сказав він.

Вітренко також розповів, що пропонував політичному керівництву країни поділити премії всіх співробітників порівну між усіма українцями, але "не отримав відповіді".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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