Яку пенсію можна отримати з мінімальною зарплатою: названо цифру

В Україні для розрахунку розміру пенсії використовують показник середньої зарплати в розмірі близько 10 тисяч гривень. Отримуючи мінімалку протягом 35 років можна буде заробити на виплату всього в 1750 грн.

Це випливає з закону "Про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування", в якому є формула розрахунку виплати. Так, середню зарплату по країні за даними Пенсійного фонду за три роки множать на стаж в роках, на 1% і на співвідношення власної зарплати до середньої.

Отримуючи мінімалку, співвідношення зарплат буде на рівні 0,5. При цьому в якості середньої зарплати за три роки враховується її розмір за даними ПФУ, який враховує тільки ті суми, з яких згуртовують єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Відзначимо, при цьому з середньою зарплатою можна розраховувати на пенсію в розмірі 3,5 тис. грн (за умови наявності повного стажу). Також варто відзначити, що чим менше стажу, тим менше буде виплата.

Які пенсії отримують українці:

Київ – 4676 грн;

Вінницька область – 2848 грн;

Волинська область – 2841 грн;

Дніпропетровська область – 3860 грн;

Донецька область – 4428 грн;

Житомирська область – 2948 грн;

Закарпатська область – 2693 грн;

Запорізька область – 3597 грн;

Івано-Франківська область – 2909 грн;

Київська область – 3456 грн;

Кіровоградська область – 3000 грн;

Луганська область – 4098 грн;

Львівська область – 3086 грн;

Миколаївська область – 3155 грн;

Одеська область – 3225 грн;

Полтавська область – 3321 грн;

Рівненська область – 2826 грн;

Сумська область – 3057 грн;

Тернопільська область – 2619 грн;

Харківська область – 3455 грн;

Херсонська область – 2909 грн;

Хмельницька область – 2839 грн;

Черкаська область – 3017 грн;

Чернігівська область – 2695 грн;

Чернівецька область – 3031 грн.

Відзначимо, розмір заробітної пенсії залежить від розміру середньої зарплати. Найбільше заробляють у столиці, також високі середні зарплати традиційно були в промислових центрах – Донецьку, Луганську. Працівники заводів мали високі середні зарплати й отримували їх офіційно, тому зараз мають відносно високі пенсії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців уже наступного року чекає нова пенсійна реформа. Тих, хто ще не вийшов на заслужений відпочинок, зобов'яжуть вносити вклад на особистий рахунок. Ці гроші або візьмуть з уже наявних податків і внесків, або змусять платити додатково.