Якщо на ковбасі написано 'ММО', її не варто купляти, – експертка

Сирокопчені та варені ковбаси є м’ясними продуктами, що найчастіше фальсифікують. Якщо на ковбасному виробі є маркування "ММО" (м'ясо механічного обвалювання), його не варто купувати.

Таку пораду в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила експертка з якості та безпечності харчових продуктів Олена Сидоренко.

За її словами, сирокопчені ковбаси підробляють через те, що це не лише популярний, але й дорогий продукт. Варену ковбасу підробляють з причини її доступності. "Це той фаршевий виріб, в який можна все змішати і отримати якусь ковбасу", – зазначила експертка. Вона розповіла, що ковбаса першого сорту може реалізуватися як ковбаса вищого сорту.

Сидоренко порадила уважно читати маркування м’ясних виробів та не купувати ті, де є позначка "ММО".

"Я раджу читати маркування. Якщо на ковбасних виробах написано "ММО" – "м'ясо механічного обвалювання", – це другосортна сировина, яка робиться у вигляді пасти із кісток, шкіри, різних вторинних ресурсів птахівництва. Коли філе обрізається, а все решта перемелюється на таку пасту".

Експертка наголосила, що слід звертати увагу на кількість інгредієнтів ковбаси. "Чим більший склад, тим гірше. Не варто це споживати, тому що це непрогнозована суміш. Чим менший склад, тим краще, чим вищий сорт – тим краще. Ковбаси 1-2 ґатунку, напевно, не варто споживати. Як правило, чим вища ціна, тим теж краще", – пояснила вона.

Сидоренко порадила не купувати м’ясні продукти на несанкціонованих ринках, на узбіччях тощо. Натомість слід обирати продукцію відомих виробників, що реалізується у великих торговельних мережах.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олена Сидоренко розповіла про те, як фальсифікують червону ікру, і озвучила поради щодо того, як обрати якісний продукт.