Який буде розмір другої пенсії від Кабміну: названо цифру

В Україні після запуску накопичувальних пенсій, які обіцяє Кабмін, розмір другої виплати з середньої зарплати в кращому випадку складе близько 400 грн.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко. Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно в два рази довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн. "Про гідну пенсію взагалі не йдеться", – каже Ткаченко.

Згідно з проєктом запуску накопичувальних пенсій, відкладати повинні будуть всі українці, які не досягли певного віку (цифра обговорюється) і працюють. При цьому з кожної зарплати забиратимуть 4%. Більше віддавати не доведеться, ці 4% заберуть з податків і внесків, які вже стягуються з зарплат.

Таке нововведення може також привести до збільшення дефіциту бюджету Пенсійного фонду (2% зарплати заберуть з соціального внеску) і зниження надходжень до бюджетів країни і населених пунктів (2% заберуть з прибуткового податку).

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці, згідно із законопроєктом про запуск другого рівня пенсійного накопичення від "Слуги народу" (№2683), щомісяця повинні будуть у середньому віддавати від 3% до 7% від зарплати.

В Україні мінімальна пенсія є однією з найнижчих у Європі. Уже кілька років виплату рахують за зниженим коефіцієнтом оцінювання стажу. Наприклад, якщо нині виходити на заслужений відпочинок, маючи середню зарплату (приблизно 10 тис. грн), то розмір пенсії становитиме всього 2,1 тис. грн.