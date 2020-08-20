Яка зарплата у Навального: що в декларації у політика

Зарплата російського політика Олексія Навального у 2019 році склала 453 тис. рублів (близько 170 тис. гривень) на місяць. А всього за минулий рік він заробив понад 5,4 млн рублів (близько 2 млн гривень)

Це випливає з декларації, яку Навальний опублікував на своєму сайті після суперечки з журналісткою пропагандистського каналу Russia Today Катериною Винокуровою.

Декларація про доходи Олексія Навального Twitter Олексія Навального

"За 2019 рік мій дохід склав 5 440 000 рублів. Податків за цей же період я заплатив 326 400 рублів. Дохід складається з перерахувань за договорами на юридичне обслуговування, організацію роботи в ЄСПЛ і т.д. Це безготівкові виплати, які роблять громадяни РФ зі своїх рахунків в російських банках", – пояснив походження грошей Навальний.

Він додав що міг би заробляти "мінімум стільки ж", розміщуючи рекламу в своєму Instagram. Однак цього не робить.

Через що сталася суперечка

Політик у Twitter посперечався з журналісткою про прозорість доходів і попросив розповісти, "скільки в місяць платять за брехню на держканалі, який ніхто не дивиться". Винокурова пообіцяла дати звіт, але після того, як сам Навальний розповість про свої доходи. Після оприлюднення доходів Навальним журналістка про зарплату на RT так і не розповіла

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський президент Володимир Путін за 2019 рік офіційно заробив 9,7 млн рублів (3,6 млн гривень).

20 серпня в Омську (Росія) екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний через його можливе отруєння. У політика, ймовірно, токсичне отруєння.

Попереднім діагнозом російського опозиційного політика Олексія Навального, якого госпіталізували 20 серпня прямо з борту літака, може бути гостре отруєння невстановленою псіходиcлептиком.