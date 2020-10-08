Яка була б мінімалка в Україні за стандартом Швейцарії: названо цифру

У Женеві мінімальна зарплата становить близько 4 тисяч євро, що дорівнює 72,8% від середньої. Якби таку пропорцію використовували б і в Україні, то мінімалка мала становити 11,2 тис. грн

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Зараз же в Женеві українську мінімальну зарплату можна отримати всього за один день роботи. Щоправда, варто враховувати, що ціни в швейцарському місті в рази вищі. Наприклад, одна поїздка метро в українській столиці коштує 8 грн, а в Женеві – 92,8 грн.

Але навіть з урахуванням різниці в цінах українці з мінімалкою можуть 625 разів скористатися підземкою, а женевці – 1435 разів. А щоб із чинними цінами накопичити на квартиру в спальному районі Києва, потрібно відкладати мінімалку в 5 тисяч гривень майже 20 років. У Женеві, навіть з урахуванням їхніх високих цін на нерухомість, на таку саму квартиру потрібно відкладати приблизно 9 років.

Як відрізняється життя в Женеві й Києві

Ба більше, мінімалки не вистачить навіть на оренду скромної "однушки" в Києві. У Женеві ж можна оплачувати квартиру в спальному районі, а в гаманці залишатиметься ще близько 90 тис. грн!

Загалом ціни в Женеві приблизно на 297% вищі, а середня зарплата – на 1076%. З огляду на ці підрахунки, реальний дохід у Швейцарії приблизно втричі вищий за український.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.