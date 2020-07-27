Як зміняться зарплати в Україні через кризу: роботодавці розкрили плани

В Україні в зв'язку з економічною кризою майже третина роботодавців заявила про скасування планів щодо підвищення заробітних плат. При цьому тільки половина компаній зберегла план щодо підвищення зарплат без змін.

Про це йдеться в результатах опитування роботодавців, проведеного "Делойт" в Україні та Американською торговою палатою. Підвищувати зарплати будуть в сферах виробництва і роботи з клієнтами. Представники саме цих двох напрямків відповідали, що планують підвищувати свої співробітникам заробітні плати, як це вже було заплановано.

Кому будуть підвищувати зарплати презентація дослідження

При цьому 23% респондентів заявили, що взагалі відмовляться піднімати зарплати або всьому персоналу, або окремим категоріям. "Найчастіше зменшення відсотка перегляду заробітних плат відбувалося для топменеджерів і працівників офісу, а збільшення відсотка – працівникам виробництва", – йдеться в дослідженні.

Кому будуть підвищувати зарплати презентація дослідження

Половина компаній-респондентів, де існує програма короткострокового стимулювання, планує

виплачувати бонуси співробітникам без змін. 81% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину, і тільки 9% ще не займалися його розробкою.

Опитування проводилося в період з 1 по 19 червня. У ньому взяли участь 22 компанії. Серед респондентів – майже половина (45%) топ-менеджерів і HR-директорів, 36% керівників середньої ланки і HR-менеджерів, а також старші HR-фахівці, HR-фахівці та представник фінансової функції.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників покращується.