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Як зміняться зарплати в Україні через кризу: роботодавці розкрили плани

Особисті фінанси
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Як зміняться зарплати в Україні

Як зміняться зарплати в Україні.

В Україні в зв'язку з економічною кризою майже третина роботодавців заявила про скасування планів щодо підвищення заробітних плат. При цьому тільки половина компаній зберегла план щодо підвищення зарплат без змін.

Про це йдеться в результатах опитування роботодавців, проведеного "Делойт" в Україні та Американською торговою палатою. Підвищувати зарплати будуть в сферах виробництва і роботи з клієнтами. Представники саме цих двох напрямків відповідали, що планують підвищувати свої співробітникам заробітні плати, як це вже було заплановано.

Кому будуть підвищувати зарплати

Кому будуть підвищувати зарплати презентація дослідження

При цьому 23% респондентів заявили, що взагалі відмовляться піднімати зарплати або всьому персоналу, або окремим категоріям. "Найчастіше зменшення відсотка перегляду заробітних плат відбувалося для топменеджерів і працівників офісу, а збільшення відсотка – працівникам виробництва", – йдеться в дослідженні.

Кому будуть підвищувати зарплати

Кому будуть підвищувати зарплати презентація дослідження

Половина компаній-респондентів, де існує програма короткострокового стимулювання, планує

виплачувати бонуси співробітникам без змін. 81% компаній розробляють або вже розробили план дій після виходу з карантину, і тільки 9% ще не займалися його розробкою.

Опитування проводилося в період з 1 по 19 червня. У ньому взяли участь 22 компанії. Серед респондентів – майже половина (45%) топ-менеджерів і HR-директорів, 36% керівників середньої ланки і HR-менеджерів, а також старші HR-фахівці, HR-фахівці та представник фінансової функції.

Раніше, як писав OBOZREVATEL, експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) заявили, що робочий тиждень необхідно скоротити до 4 днів. Низка країн вже впровадила нововведення: практика засвідчує, що продуктивність не втрачається, а настрій працівників покращується.

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