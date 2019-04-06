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Як зберегти і примножити гроші: фінансист дав поради українцям

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Щоб зберегти і примножити свої заощадження, українцям слід ділити гроші на частини і "розкладати в різні кошики" – купувати нерухомість, цінні папери, класти гроші на депозит.

Про це розповів в ефірі ObozTV член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко. Також експерт пояснив, як не стати жертвою фінансової піраміди, вкладаючи гроші.

"Я пораджу кожному розкладати свої гроші в різні кошики. Це можуть бути і депозити, і українські цінні папери. Нещодавно Нацбанк України дозволив купувати іноземні цінні папери. Це може бути і нерухомість, і інвестиційні проекти", – перерахував експерт.

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При цьому Панченко підкреслив, що інвестпроекти треба ретельно перевіряти – "що за проект, хто ним займається, яка репутація у цих людей".

"Кожен повинен обирати проект відповідно до свого сприйняття прибутковості і ризику. Банки – це більш надійно. Є фіксована сума в 200 тис. грн, яку можна вкласти і гарантовано отримати назад. Якщо сума більше, треба звертати увагу на установу, в яку вкладаєш , хто її акціонери, власники, яка історія тощо", – розповів він.

Також Панченко застеріг українців від вкладення коштів у фінансові піраміди, які обіцяють своїм клієнтам надприбуток у короткий термін.

"Люди вважають, що ризиків не існує. Вони бачать тільки рівні прибутковості і звертають увагу на це. Рівень прибутковості як раз і повинен наштовхувати людей на думку, за рахунок чого така прибутковість досягається, хто її гарантує і чи буде вона взагалі", – заявив експерт.

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"Щоразу, коли я бачу агресивну рекламу – чи то Forex, чи то операції з цінними паперами або що завгодно – коли я бачу відсотки більше 20%, у мене виникають питання – реальні ці проекти або фіктивні? Коли відсоткова ставка по державних облігаціях 19%, все, що вище, наштовхує на підозри", – попередив він.

Як зберегти і примножити гроші: поради українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Олександр Панченко
Місце
Україна
Теги
банкдепозит
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