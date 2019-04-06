Як зберегти і примножити гроші: фінансист дав поради українцям

Щоб зберегти і примножити свої заощадження, українцям слід ділити гроші на частини і "розкладати в різні кошики" – купувати нерухомість, цінні папери, класти гроші на депозит.

Про це розповів в ефірі ObozTV член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олександр Панченко. Також експерт пояснив, як не стати жертвою фінансової піраміди, вкладаючи гроші.

"Я пораджу кожному розкладати свої гроші в різні кошики. Це можуть бути і депозити, і українські цінні папери. Нещодавно Нацбанк України дозволив купувати іноземні цінні папери. Це може бути і нерухомість, і інвестиційні проекти", – перерахував експерт.

При цьому Панченко підкреслив, що інвестпроекти треба ретельно перевіряти – "що за проект, хто ним займається, яка репутація у цих людей".

"Кожен повинен обирати проект відповідно до свого сприйняття прибутковості і ризику. Банки – це більш надійно. Є фіксована сума в 200 тис. грн, яку можна вкласти і гарантовано отримати назад. Якщо сума більше, треба звертати увагу на установу, в яку вкладаєш , хто її акціонери, власники, яка історія тощо", – розповів він.

Також Панченко застеріг українців від вкладення коштів у фінансові піраміди, які обіцяють своїм клієнтам надприбуток у короткий термін.

"Люди вважають, що ризиків не існує. Вони бачать тільки рівні прибутковості і звертають увагу на це. Рівень прибутковості як раз і повинен наштовхувати людей на думку, за рахунок чого така прибутковість досягається, хто її гарантує і чи буде вона взагалі", – заявив експерт.

Новини Кожен третій українець вважає за краще зберігати гроші під подушкою

"Щоразу, коли я бачу агресивну рекламу – чи то Forex, чи то операції з цінними паперами або що завгодно – коли я бачу відсотки більше 20%, у мене виникають питання – реальні ці проекти або фіктивні? Коли відсоткова ставка по державних облігаціях 19%, все, що вище, наштовхує на підозри", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

37% дорослого населення України не має жодного відкритого банківського рахунку.

При цьому в Україні найвищі в Європі ставки по депозитах. Якщо в країнах ЄС у кращому випадку заробляють лише кілька відсотків на рік, українці можуть розраховувати більш ніж на 15% у гривні і понад 3% – у доларах.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram