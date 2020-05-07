Як заробляти високий кешбек за оплати карткою

Сьогодні клієнти банків хочуть отримувати за свої розрахунки картою додаткові "бонуси". Насамперед, їх цікавлять прості і разом з тим універсальні пропозиції. Тому карти з кешбеком сьогодні як ніколи цінуються.

OBOZREVATEL вже аналізував кешбек-пропозиції від найбільших українських банків і встановив, що найбільш вигідна програма – у Альфа-Банку Україна. Проте 1 травня банк провів велике оновлення програми винагород Cash'U CLUB. Чи вдалося Альфа-Банку зберегти і примножити всі переваги програми? Спробуємо розібратися.

Альфа-Банк Україна провів велике оновлення програми Cash’U CLUB

Cash'U CLUB – це..?

У двох словах нагадаємо, що ж таке Cash'U CLUB. Це онлайн-програма винагород, яка інтегрована в мобільний банк Alfa-Mobile Ukraine.

Клієнт Альфа-Банку стає її учасником автоматично. І за покупки, оплачені своєю карткою, отримує кешбек, який повертає на карту реальними грошима. Все управління кешбеком проходить у зручній формі через смартфон з встановленим Alfa-Mobile Ukraine.

Альфа-Банк зі старту програми дав найвищий відсоток повернення витрачених коштів своїм клієнтам – від 0,5% базового кешбеку на всі покупки до 20% у "Підвищених категоріях", які клієнт обирає на початку кожного місяця. При чому, на відміну від конкурентів, банк давав клієнтам до 5 таких категорій на місяць і підбирав їх індивідуально, виходячи з уподобань та інтересів учасника Cash'U CLUB. Крім цього клієнт заробляв додатковий кешбек за рахунок акцій.

Здавалося б, найвищий кешбек на ринку – вже привід розслабитися, але команда Cash'U CLUB продовжила роботу і здійснила велике оновлення програми.

Що новенького в Cash'U CLUB?

Нові категорії з підвищеним кешбеком. Після оновлення кожна підвищена категорія почала приносити учаснику більше заробленого кешбеку. Це стало можливим завдяки об'єднанню дрібніших категорій, які раніше були представлені як самостійні. Тепер, обираючи одну укрупнену категорію, учасник програми автоматично отримує доступ до всіх дрібних категорій, які до неї увійшли.

Наприклад, ви як учасник обрали у травні поміж інших і категорію "Продукти". Це означає, що кешбек ви будете отримувати не тільки в супермаркетах, продуктових магазинах, а ще й по приєднаних категоріях "Виномаркети" і "Солодощі". Ще приклад, "Аптеки" і "Медичні установи" об'єднані в одну велику категорію "Здоров'я". Загальний список побудований на популярних і затребуваних вподобаннях клієнтів, включаючи категорії "АЗС", "Техніка", "Краса", "Маркетплейси", "Спорт і фітнес" і інші.

Нові статуси. 1 травня учасники Cash'U CLUB стали героями програми. А все тому, що статуси знайшли імена, яка ілюструють рівень, на якому знаходиться учасник клубу. Таких статусів 10, а не 4, як було раніше. Учасник переходить з одного ступеня на інший, змінюючи героя і отримуючи більше категорій з кешбеком. Якщо відразу після приєднання до програми винагород клієнт у статусі "Новачок" може вибрати 2 категорії з підвищеним кешбеком з 3 запропонованих – то поступово їх кількість може збільшитися до 7 з 10 в статусі "Гуру". Завдяки більшій кількості статусів, переходити від одного до іншого тепер можна набагато швидше.

І третє нововведення. Після поновлення базовий кешбек 0,5% нараховується тільки за безконтактні покупки, оплачені своїм гаджетом – смартфоном або смарт-годинником – із застосуванням технологій Google Pay, Apple Pay або Garmin Pay.

Нагадаємо, що при таких операціях використовуються зашифровані дані, а чіп у рамках кредитної або дебетової картки передає унікальний номер транзакції, що унеможливлює крадіжку інформації шахраями. До того ж, при обробці платежу не використовується номер карти. Іншими словами, продавець не використовує і не зберігає інформацію про карту. А це – ще один додатковий рівень безпеки і непереборна перешкода для шахраїв.

Як резюме можна зазначити, що Cash'U CLUB зберіг свій статус кращої кешбек-програми на ринку. Нові підвищені категорії однозначно дають клієнтам більше можливостей для накопичення кешбеку.

Також не варто забувати про такі розділи програми як "Акції" і "Подарунки".

Всі учасники клубу можуть збільшити кількість кешбеку завдяки участі в акціях. Партнерами банку є такі топові компанії, як: MEGOGO, ALLO, YAKABOO, LIKI 24, АЗК Glusco і ін.

Ще один варіант розпорядитися своїм кешбеком – це використовувати його для участі в розіграшах цінних подарунків. Список актуальних видно у відповідному розділі. У травні – це "яблучні" смартфони та планшети, розумні роботи-пилососи, орбітрек, ігрова консоль і т.д. Рівень подарунків дуже високий, а асортимент ретельно продумується. Це і подарунки до свят, і новинки техніки, і концерти популярних виконавців, і сезонні пропозиції.

Як стати учасником Cash'U CLUB і отримувати найбільший кешбек?

Власники карт Альфа-Банку потрапляють у клуб автоматично, без будь-яких додаткових реєстрацій. І відразу після активації карти починають заробляти кешбек на оплатах гаджетом (0,5%) і до 20% - в окремих "Підвищених категоріях" і акціях.

Управління кешбеком, в тому числі повернення грошей на карту, проходить у відповідному розділі мобільного банку Alfa-Mobile Ukraine.

Дізнатися докладніше про Cash'U CLUB можна на сайті програми.

А якщо ви вже є клієнтом банку, то обов'язково встановіть Alfa-Mobile Ukraine і перевірте, скільки кешбеку вже є на вашому рахунку.