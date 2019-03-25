Як українцям повернуть гроші за газ: кого торкнеться і як отримати

В Україні низку облгазів зобов'язали до 5 квітня провести перерахунок і скасувати суми, які були включені в платіжки через "коефіцієнт приведення до стандартних умов". У результаті частина українців зможе повернути зазначену суму, якщо вже оплатили рахунки з неправомірним завищенням.

Відповідне рішення ухвалила Нацкомісія в сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП). Поки це стосується "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Київоблгаз". Однак найближчим часом комісія завершить перевірки і в інших облгазах. Загалом це торкнеться 20 підприємств. І якщо рішення щодо них будуть такими ж, їхні суми в платіжках перерахують.

Всі 20 компаній одразу ж подали в суд: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні. "Так, усі 20 операторів газорозподільних систем. Це відкрита інформація, вона доступна в реєстрі судових справ. Юридичний департамент НКРЕКП працює над захистом позиції регулятора", – підтвердила голова комісії Оксана Кривенко.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня 2019 року.

З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було одним з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні в травні 2019 року тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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