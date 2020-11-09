Як українці позбавляються грошей у Freshforex: розкрито схему

Громадська організація "Центр громадської безпеки" на своїй сторінці Facebook опублікувала розслідування про діяльність однієї з компаній на фінансових ринках.

OBOZREVATEL публікує розслідування організації, яке дозволить у майбутньому вберегтися від сумнівних інвестицій.

З кризи в кризу – саме так можна охарактеризувати економічну ситуацію в Україні. Наші люди пристосувалися виживати в непростих умовах, але все одно сподіваються змінити все на краще. Саме така категорія людей найчастіше стає жертвами Форекс-ринку, які, віднімаючи останнє, набивають і без того наповнені кишені.

Сподіваємося, що інформація буде корисною для тих, хто планував займатися трейдингом із компанією Freshforex (ЄДРПОУ – 39098022) (або Want Trade і Want Broker, і багато інших кухні-одноденки, що входять у загальний пул) або розглядав пропозицію про роботу в компанії Prof Advice LLC (ЄДРПОУ – 42585981) та її клони на кшталт Omni Stock Investment (ЄДРПОУ – 41298727).

На перший погляд між цими компаніями і назвами немає нічого спільного, але насправді їх об'єднує одне – стоять за великою схемою люди. Десятиліттями збагачені за рахунок довірливих українців і громадян СНД – Мартинюк Андрій Степанович і Кравчун Олег Андрійович (відео про діяльність: https://www.youtube.com/watch?v=hxIaF-p1eFg&list=PLgilvCSRNi46S1o1bBpBUSbULlZn-7X_V&index=8 ) встигли нажити і красиві дорогі машини, розкішні будинки, загалом – безбідне життя. Саме вони є власниками вищевказаних шахрайських організацій. Закриються ці компанії – з'являться нові, і так по колу, адже ця діяльність може приносити мільйони.

Для підготовки цього матеріалу використовувалися дані, що перебувають у вільному доступі – ознайомитися з ними може кожен бажаючий. Також кожен може приїхати до головних "героїв" матеріалу додому і переконатися в наявності всього нажитого непосильною працею. Далі по порядку.

Компанія FreshForex відома багатьом українцям, які вирішили випробувати удачу на фінансових ринках особисто. Як видно із зазначених на сайті даних, діяльність компанії почалася з 2004 року, а в 2011-му посіла 7 місце за кількістю клієнтів серед Форекс-брокерів у всьому світі.

У мережі нескладно відстежити, що домен створений у 2009 році, але активно почав працювати з 2013 року. Переклад веб-сайтів на 15 мов, що підтверджує масштабність афери:

Звичайно ж "вигідні пропозиції" є і для клієнтів з України. Брокер FreshForex пропонує всі можливі акції і бонуси, низькі спреди, кредитне плече до 1: 2000 – всі умови, від яких просто неможливо відмовитися (навіть бонус у 2020 доларів під час торгівлі без депозиту). Є тільки один нюанс – компанія на території України офіційно припинила діяльність ще 26.04.2018 року, що підтверджує інформація з офіційного джерела Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Сайт працює, гроші клієнтів надходять, але ТОВ "Фреш Форекс Україна" (ЄДРПОУ – 39098022) просто не існує. Компанія була ліквідована після низки публікацій про справжню її діяльність – шахрайство.

Компанія FreshForex з'явилася після ребрендингу популярної кухні – Інтрейд. Після того, як цей брокер ошукав тисячі наївних користувачів, його творці вирішили відмити компанію шляхом перейменування на іншу – з чистою репутацією. Саме так з'явився Фрешфорекс. В інтернеті досі можна знайти безліч відгуків про Інтрейд, а також на Ютубі є цікаве відео, яке цілком розкриває процес "перевтілення" Інтрейд у Фрешфорекс: https://www.youtube.com/watch?v=_bZNNfH964I.

У далекому 2017 році шахраї з Фрешфорекса запевняли, що брендом володіє компанія Riston Capital Ltd (Сент Вінсент і Гренадіни) – саме така інформація вказана на офіційному сайті брокера і сьогодні:

Ще в 2017 році на сайті брокера була вказана фальшива ліцензія, але незабаром її замінили на іншу – того ж регулятора.

Насправді компанія Ристон Кепітал була створена для відводу очей, щоб просто запутати клієнтів. Водночас з'ясувався цікавий факт: Riston Capital Ltd. вже не існує – компанія була ліквідована 19.09.2016 року, пропрацювавши лише 2 роки, адже вказана дата реєстрації – 21.08.2014 року. Як може працювати компанія у 2020 році, якщо вона припинила офіційну діяльність ще у 2016?

Більше інформації про реєстрацію брокера можна знайти за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1sINb9ag4sE

Щоб успішно вести сумнівну діяльність, Фрешфорекс також організував власний регулятор (точніше був одним із його членів) – КРОУФР. Російського "регулятора" цього брокера – організації КРОУФР – також не існує, вона була ліквідована в процесі розгляду про цю кухню: https://www.youtube.com/watch?v=a8aPs732t4Y.

Нікого не дивує наявність величезної кількості негативних відгуків про FreshForex за останні 10 років:

Негативні відгуки про FreshForex є практично на всіх основних великих ресурсах, які висвітлюють діяльність Форекс-брокерів:

http://www.forexpeacearmy.com/forex-reviews/8353/www.freshforex.com?per-page=50

https://forexdengi.com/threads/3034-freshforex-freshforeks?p=15480511

Незважаючи на те, що компанія FreshForex офіційно припинила свою діяльність на території України, ведеться активна накрутка позитивних відгуків, які не мають ніякого реального підтвердження:

Мартинюк дуже активно набирає персонал – менеджерів із продажу та навіть модний ретеншен у м.Києві та Кіровограді. Йдеться про компанії, яка з'явилися після Фрешфорекс (Prof Advice LLC). Зарплати обіцяють досить привабливі – від 15 до 70 тисяч гривень. Тут і ставка, і бонуси, й інші чудові плюшки. Але як ми вже бачили вище – усе це просто афера, компанії Мартинюка обманюють своїх співробітників так само, як і клієнтів. Офіси були і в Одесі, але їх вже накрила поліція під час відпрацювання подібних контор. Кримінальну справу ще розслідується, але про це пізніше.

Загальні вакансії https://rabota.ua/company7104485

Вакансія ретеншен-менеджера (що б це не означало) – найприбутковіша https://rabota.ua/company7104485/vacancy8035447

Трохи менш крута, але теж прибуткова – менеджера з продажу в Києві: https://rabota.ua/company7104485/vacancy6753445

І найменш низькооплачувана вакансія менеджера в Кропивницькому: https://rabota.ua/company7104485/vacancy7524087

Серед коментарів про діяльність Мартинюка в Україні можна знайти й іншу корисну інформацію про роботу менеджерського складу. Наприклад – від людини, яка працювала в одному з численних офісів за адресою: м Київ, вул. Оболонська, 29: https://vklader.com/i-want-broker-otzyvy/.

Мартинюк Андрій Степанович є одним із засновників ТОВ "Фреш Форекс Україна". Саме він, після того як репутація компанії перестала бути такою чистою, закрив її і через пів року після ліквідації брокера в Україні створив ТОВ "Проф Едвайс" (ЄДРПОУ – 42585981), яка продовжила розпочате. Директором Prof Advice LLC є Кравчун Олег Андрійович.

Під компанією Prof Advice LLC працюють (або працювали раніше) два бренди-близнюки Want Trade і Want Broker (це ніби ребрендинг, але без проблем), які активно набирають робочу силу. Змінюються адреси, назви, бренди ... але шахрай завжди залишається шахраєм.

Активна фінансова "діяльність" Prof Advice LLC і численні скарги обдурених трейдерів привернули увагу правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження № 12019160000000069 від 01.02.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

У цьому кримінальному провадженні фігурує третя компанія – Omni Stock Investment (ЄДРПОУ-41298727), яка також звинувачується в здійсненні фінансових махінацій (зареєстрована 25.04.2017 р., Директором є Сулима Володимир Анатолійович).

Ліквідувати цю організацію, як у випадку з ТОВ "Фреш Форекс", Кравчун з Мартинюком не можуть, але директорів змінюють ледь не раз на місяць. Ознайомитися з повним списком "керівників" компанії можна на сайті https://ring.org.ua/edr/uk/company/41298727 або нижче:

Історія змін керівництва

10 липня 2020 р. - 14 листопада 2019 р.

Керівник: Сулима Володимир Анатолійович

Засновник: Сулима Володимир Анатолійович

Оригінал запису з реєстру: СУЛИМА ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ, розмір внеску до статутного фонду - 10000.00 грн.

6 листопада 2019 р. - 13 листопада 2019 р

Керівник: Сулима Володимир Анатолійович

Засновник: Сіщук Ольга Василівна

Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

23 вересня 2019 р. - 5 листопада 2019 р.

Керівник: Сіщук Ольга Василівна

Засновник: Сіщук Ольга Василівна

Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

23 вересня 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Сіщук Ольга Василівна

Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

21 вересня 2019 р. - 22 вересня 2019 р.

Керівник: Сіщук Ольга Василівна

Засновник: Сіщук Ольга Василівна

Оригінал запису з реєстру: Сіщук ОЛЬГА ВАСИЛІВНА, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

12 березня 2019 р. - 20 вересень 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Петрова Інга Ігорівна

Оригінал запису з реєстру: Петрова Інга Ігорівна, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

6 березня 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

5 березня 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Петрова Інга Ігорівна

Оригінал запису з реєстру: Петрова Інга Ігорівна, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

19 лютого 2019 р. - 26 лютий 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

13 лютого 2019 р.

Керівник: Єфремова Валерія Володимирівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

12 лютого 2019 р.

Керівник: Петрова Інга Ігорівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

10 жовтня 2018 р. - 6 лютого 2019 р.

Керівник: Єфремова Валерія Володимирівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

16 січня 2018 р. - 21 вересня 2018 р.

Керівник: Чередниченко Анастасія Дмитрівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

16 серпня 2017 р. - 11 січня 2018 р.

Керівник: Стефановская Олена Петрівна

Засновник: Кочішвілі Олександр

Оригінал запису з реєстру: КОЧІШВІЛІ ОЛЕКСАНДР, розмір внеску до статутного фонду – 10000.00 грн.

5 травня 2017 р. - 14 серпня 2017 р.

Керівник Стефановская Олена Петрівна

Засновник: Немає даних

Постанови суду по номеру ЕРДР № 12019160000000069, у яких вказані ці дві компанії, дають можливість говорити про їхню спільну діяльність у шахрайстві групою осіб у великих розмірах.

У справі щодо компанії "Омни Сток Інвестмент" є постраждалі, які втратили десятки тисяч доларів (одна з жертв аферистів позбулася суми в більш ніж 26 тисяч доларів).

Кримінальні справи № 947/21537/19 (основне), № 520/3152/19 розглядаються Київським районним судом Одеси. Із цими документами можна ознайомитися у відкритому доступі з Реєстру судових рішень України.

Цікавий також той факт, що компанії Prof Advice LLC і Omni Stock Investment розташовані в Одесі за однією адресою: вул. Спиридонівська, 19 (підвал). Про це стало відомо з вказаною слідчими інформації про арешт майна під час обшуку від 08.08.2019 року.

На сьогодні кримінальні справи не закриті, але плавно сходять на гальма ...

Розставити все на свої місця допоможуть конкретні факти. Діяльність FreshForex в Україні, незважаючи на офіційне припинення роботи, триває в посиленому режимі. Засновник компанії Мартинюк Андрій Степанович із Кравчуном Олегом Андрійовичем і співучасниками продовжують розпочате в нових компаніях – Prof Advice LLC (найбільш відомі проекти Want Trade і Want Broker) і Omni Stock Investment.

Мартинюк Андрій Степанович, народився 28 вересня 1985 року в місті Коростень Житомирської області, громадянин України. Місце реєстрації: м Київ, Подільський район, вул. Сирецька, буд.32, кв.ХХ.

Андрій Степанович Мартинюк пробував себе в політиці. У 2014 році балотувався до Верховної Ради України восьмого скликання від 221 округу, представляючи Ліберальну партію України, але не набрав потрібної кількості голосів. Також був помічником одного з депутатів ВРУ Амельченка Василя Васильовича від Радикальної партії Олега Ляшка, 8 скликання.

16 квітня 2020 року Мартинюк придбав у власність новенький автомобіль BMV X6, державний номер КА0001МС. Тільки у 2020 році, незважаючи на умови карантину, Мартинюк перетинав кордон більш ніж 10 разів, не кажучи вже про поїздки за попередні роки. З характеристики, отриманої від його знайомих, вдалося встановити неадекватність поведінки, управління автомобілем у нетверезому стані, побиття дружини.

Тільки в офіційних даних (деклараціях) вказується про наявність двох земельних ділянок у власності (15 000 м2 і 4712,7 м2), двох машин (дати укладання угод: 05.07.2019 та 03.06.2019) та квартири (дата здійснення операції: 16.04. 2019 г.).

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_213166c1-23d9-43b4-b498-47a58acbe997

Помічник і права рука Мартинюка, директор його компанії, людина яка, також як і Мартинюк, обдурив тисячі людей – Кравчун Олег Андрійович.

Кравчун Олег Андрійович, 17.11.1987 року народження, зареєстрований за адресою: м. Бориспіль, вул. Герцена, 14. Проживає за адресою: м Бориспіль, вул. Герцена, 17 в дорогому особняку. Їздить на автомобілях "KIA SPORTAGE" (червоного кольору, державний номерний знак АI0014IO) і BMW X5 (держномер АА7444ММ). Обидва автомобілі зареєстровані на ім'я його батька – Кравчуна Андрія Миколайовича. Крім цього малого майна, у родині використовуються й інші автомобілі дорогих марок.

Кравчун Олег Андрійович, так само є засновником ТОВ "МК Консалтинг Груп" (ЄДРПОУ – 41203200), зареєстрованої 09.03.2017 року. Як не дивно, основні види діяльності компанії – робота телефонних центрів. Адреса реєстрації компанії: 04071, г. Київ, Подільський район, вул. Нижній Вал, б. 15, офіс 602.

В історії вже цієї компанії також було відкрито кримінальне провадження № 42017101070000286 від 01.12.2017 року, справа № 758/6867/18 за статтею 203-2 КК України – заняття гральним бізнесом.

Можливо, саме нереалізовані амбіції в політиці або інших сферах стали рушійною силою в підставі фінансових компаній, які замість того, щоб допомагати українцям заробляти, позбавляють їх останніх грошей. Перш ніж віддати Мартинюку свої гроші, потрібно добре подумати, чим обернеться ця гра в "заробіток без вкладень на Форекс" для конкретної людини, адже за останні десять років вони обдурили тисячі людей на десятки мільйонів доларів, за рахунок яких зараз і живуть у розкоші та без турбот.

Усі перераховані факти є наслідком злочинної діяльності Мартинюка і Кравчуна, які керують багатьма офісами в Україні та за її межами, які то відкриваються, то закриваються, переїжджаючи щоразу в нові місця, щоб приховати свою злочинну діяльність. І найприкріше в цій історії, що ці люди досі не понесли законного покарання, але це справа часу ....

Також належить з'ясувати адреси інших офісів цих шахраїв, назви компаній якими вони представляються і кришувальників цього лохотрону.

Юрій Гнатиш, голова "Центру фінансової безпеки".