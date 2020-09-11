Як уберегтися від колекторів, які вимагають чужі кредити: НБУ склав інструкцію

Колектори не мають права дзвонити чи погрожувати з приводу прострочених кредитів родичам чи сусідам боржника, якщо вони не є поручителями. Якщо вони так роблять, то порушують закон.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті НБУ. Там додали, що у липні 2020 року отримав 535 скарг громадян на дії колекторів.

Що можуть, а що не можуть робити колектори

В НБУ пояснили, що даючи кредит, фінансова компанія зазвичай просить позичальника дати телефон родича, колеги чи друга. Водночас установа не підписує з ними жодних документів про поручительство та може навіть не перевіряти справжність контактів. Натомість компанія розраховує, що у випадку прострочення кредиту його вдасться стягнути за допомогою колекторів.

"Якщо ви особисто не давали дозвіл на використання вашого телефону, фінансова компанія та колектори порушують законодавство", – пояснили у Нацбанку.

Якщо вам надходять дзвінки чи листи стосовно кредиту, який ви не брали та за яким не виступали поручителем, можна говорити про порушення Закону України "Про захист персональних даних". Номер телефону людини та її домашня адреса – це конфіденційні дані. Фінансова компанія та колектор не мають права на їх обробку без згоди власника.

"Якщо колектор погрожує, він порушує законодавство. Колекторські компанії мають право лише інформувати боржника чи поручителя за кредитом про наявність боргу. А примусово стягувати борг можуть тільки органи Державної виконавчої служби та приватні виконавці", – сказали в НБУ.

Як себе захистити?

По-перше, потрібно дізнатися назву колекторської компанії , представники якої до вас телефонують. Якщо кредит жодним чином вас не стосується, варто пояснити ситуацію та попросити припинити дзвінки .

По-друге, якщо вам продовжують телефонувати щодо кредиту, який вас не стосується, зверніться з письмовою скаргою до керівництва колекторської компанії, а також до контакт-центру НБУ за телефоном 0 800 505 240. Також варто звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Адже саме вони контролюють дотримання законодавства про захист персональних даних.

По-третє, якщо колектори погрожують, потрібно обов’язково звернутися до правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям надзвонюють колектори, які представляються співробітниками компанії "Є Гроші", і вимагають заплатити борг за їх колег, які нібито брали кредит і не повернули його.

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