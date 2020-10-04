Як стати багатшими: названо прості і корисні звички

В Україні один з найнижчих в Європі рівнів фінансової грамотності. Іноді, щоб не мати потребу в грошах, досить навчитися правильно витрачати. Видання Moneytalks зібрало кілька головних правил, як стати багатшими, але при цьому не працювати більше.

Відмовтеся від непотрібних покупок

Багато людей скаржаться, що у них недостатньо грошей, щоб зводити кінці з кінцями, але відмовляються скорочувати змінні витрати. Ми говоримо про швидкі поїздках в закусочні, про часті вечорах кіно, щоденному кави з кав'ярні.

Використовуйте Кешбек

Коли ви робите покупки в Інтернеті, використовуйте сайти, банки і служби, які пропонують поповнити бонусний рахунок або повернути частину коштів.

Складіть план витрат

Вам складно контролювати свої витрати? Бюджет допоможе вам витрачати менше, ніж ви заробляєте. Відстежуйте, скільки ви витрачаєте протягом як мінімум двох тижнів, щоб оцінити структуру своїх витрат. Визначте, чи перевищують ваші витрати ваш дохід, і при необхідності скоротіть їх.

Відкрийте ощадний рахунок

Якщо ви ще цього не зробили, відкрийте депозит в одному з банків. І постійно стежте за активністю по вашому рахунку.

Зменшіть свої податкові зобов'язання

Українське законодавство дозволяє повернути частину ПДФО, якщо у вас були витрати на іпотеку, лікування або освіту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка виросла з 1 вересня до 5000 грн, з 1 січня 2021 – до 6000 грн, з 1 липня 2021 – до 6500 грн.