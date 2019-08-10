Як правильно звільнитися і отримувати зарплату ще 9 місяців: секрети закону

В Україні влітку зростає кількість звільнень, розповідають HR-експерти. Сучасні працівники з легкістю змінюють робоче місце і не бояться шукати себе.

Про те, як правильно звільнитися і захистити свої права – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як правильно звільнитися

Перший і найважливіший пункт – причина звільнення. Якщо ви самі вирішили піти з роботи, є два варіанти: звільнитися за згодою сторін і за власним бажанням. У другому випадку легше відновитися – якщо продовжити працювати після дня звільнення, вважайте, ви не звільнялися. Перший же випадок дає можливість відразу ж стати на облік у центр зайнятості і отримувати виплати.

Робота в Україні Pixabay

Так, за погодженням сторін допомогу з безробіття можна оформити відразу, а за власним бажанням – після трьох місяців безробіття. І розмір цієї допомоги – левова частка зарплати.

"Допомога з безробіття особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться у законі про соціальне страхування.

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівнику платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто зазначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один із яких – фонд із безробіття.

Для прикладу, якщо у вас була офіційна зарплата у розмірі 13 тис. грн і ви звільнилися за згодою сторін, при стажі у 4 роки перші три місяці ви зможете отримувати свою законну страхову виплату у розмірі 7,1 тис. грн. Потім ще три місяці – 5,7 тис. грн і ще стільки ж – по 5 тис. грн. Але це за умови, що за весь цей період ви не знайдете роботу.

Ще один важливий момент при звільненні – простежте, щоб вам виплатили всю невикористану відпустку. Вона плюсується за всі відпрацьовані місяці (за один місяць – два дні відпустки). Цю цифру треба помножити на свою середню за останній рік денну зарплату. Також, якщо роботодавець вже порушив ваші права і частину зарплати дає в конверті – вимагайте від нього, щоб відпустку вам компенсували за реальною, а не офіційною зарплатою. Інакше ви можете поскаржитися в Інспекцію праці і заявити про порушення Трудового кодексу.

За що можуть звільнити Pixabay

З огляду на те, що штрафи за зарплати у конвертах і роботу без оформлення значно збільшили, швидше за все роботодавця такий аргумент переконає. Також важливо пам'ятати, що якщо ви з певної причини передумали, щоб залишитися, можна просто прийти наступного дня після дня звільнення на робоче місце.

"Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не має права звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не можна відмовити в укладанні трудового договору", – йдеться у КЗпП.

Ну і для довідки: роботодавець не має права не прийняти заяву про звільнення, єдине – написати і вручити її треба за два тижні до моменту, як ви перестанете приходити на роботу. Але і ця норма умовна – якщо домовитеся, можна і раніше.

За що можуть звільнити

за прогул (був відсутній три години роботи);

виявлення невідповідності працівника займаній посаді (а це ще доведеться довести);

систематичне невиконання зобов'язань (також доведеться довести);

поява на робочому місці у нетверезому стані;

злодійство.

Щоб потім не було проблем у суді, за прогули й невиконання зобов'язань можуть оформляти догани. Після цього документ стане підтвердженням того, що звільнений позивач дійсно не виконував свої зобов'язання.

За що звільняють Pixabay

До речі, як уже писав OBOZREVATEL, у Раді перебуває на розгляді новий Кодекс законів про працю. Якщо законопроект ухвалять, роботодавці отримають більше підстав для звільнення. Крім уже звичних прогулів, роботи у нетверезому вигляді або крадіжки, з'являться і нові норми. Наприклад, звільнення за розголошення комерційної таємниці. При цьому у документі зазначено, що така норма поширюється у разі, якщо працівник взяв на себе зобов'язання зберігати секрети компанії.

Ситуація загострюється влітку

Влітку кількість звільнення значно збільшується, зазначає HR-експерт Олександр Білоус. По-перше, з'являється можливість сезонної роботи за кордоном – збір врожаю у найближчих країнах ЄС. По-друге, у період відпусток традиційно прокидається бажання знайти щось краще. Крім того, підприємства готуються до нового сезону, намагаються залучити кращих працівників і переманюють їх у конкурентів.

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Психолог Оксана Кожева додає: невдоволення своєю роботою – поширене явище. Але щоб зважитися на зміни, впевнена експертка, найчастіше потрібен якийсь поштовх. Цим поштовхом може стати, наприклад, звільнення колеги. Крім того, влітку загострюються і психологічні проблеми – депресії та навіть психічні захворювання.

"Я б не сказала, що це настільки масове явище. Можна умовно поділити працівників на три групи: новобранці-неофіти, які тільки почали працювати і ще не досягли бажаного, знудьговані-старожили, які з насиджених місць не підуть навіть на кращі умови і мілленіали . З останніми – найскладніше. Багато хто не навчився. Їм важливий комфорт. Умови – зони для відпочинку, відчуття свободи, де розташований офіс тощо. Ось вони від відчуття свого дискомфорту можуть легко втекти на іншу роботу або навіть фріланс", – розповідає Кожева.

Чинний КЗпП, як уже писав OBOZREVATEL, найчастіше – на боці працівника. Роботодавцю звільнити когось із власної ініціативи складно, а працівник при звільненні має право на низку компенсацій.

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